Tuşnad Gastro Blues Fest reuneşte iubitorii de muzică şi distracţie din toată ţara la Harghita

Potrivit paginii oficiale a festivalului, TusnadGastroBluesFest vine cu trei premiere pentru România, respectiv chitaristul britanic Marcurs Bonfanti, "un artist cu o bogată carieră solo, care din 2014 l-a înlocuit pe Joe Gooch în faimoasa trupă Ten Years After", legendara trupă britanică "Dr. Feel Good", formată în 1971, precum şi Gisele Jackson, din SUA, "una dintre cele mai importante voci din muzica afro-americană, o artistă ce şi-a început cariera în muzică soul, atunci când Ray Charles a adus-o în trupa sa", ea urmând să fie acompaniată de trioul spaniol The Shu Shu's. De asemenea, va reveni pe scena festivalului artistul maghiar Pribojszki Matyas aka Jumping Matt, alături de trupa sa.



Printre artiştii şi formaţiile autohtone prezente la festival se numără trupa Bruning Blues, Soul Serenade, Florin Giulea Trio şi Zsugya Robert Cristian aka Southernman Robbie. "A treia ediţie a festivalului va fi deschisă vineri, 10 iunie, de "Bluemans"- o pâine nouă scoasă dintr-un cuptor vintage. În cazul de faţă, cuptorul este Blues-ul iar pâinea este rezultatul la care au ajuns cei patru membri. Să nu vă sperie statement-ul "Trupa a luat fiinţă în 2019". Băieţii cântă împreună de mult timp, mai ales dacă ne referim la Adrian Tetrade (tobe), Alin Neagoe (chitară bas) şi Alexandru Matei (clape). Alexandru Cismaru este nou-venitul în acest ecosistem, ajuns în plaiurile deltei Văcăreştiului tocmai din Delta Missi... pardon, Delta Dunării, cu multă dăruire şi optimism", se arată într-un comunicat al organizatorilor.

Festin culinar

De asemenea, la festivalul de la Băile Tuşnad va fi prezent din nou "Papa la Şoni", care va găti timp de trei zile preparate delicioase. "Nu vor lipsi din festival preparatele specifice zonei, cum ar fi gulaşul, kürtőskalács-ul sau langoşii, dar nici preparate mai "uşoare" precum pastele, iar la final ne putem cu toţii îndulci cu mai multe sortimente de ciocolată artizanală. Pe 11 şi 12 iunie vor fi organizate câte două sesiuni de gastronomie cu degustare de vin pe zi, în intervalele 12:30 - 14:00, în cadrul cărora vor fi prezentate atât preparatele pregătite de maeştrii bucătari, cât şi diverse sortimente de vin potrivite fiecărui preparat în parte, recomandate de somelierul festivalului, mai precizează sursa citată.

Expoziţie de fotografie

Festivalul va găzdui şi o expoziţie de fotografie, cu imagini din ediţiile anterioare, precum şi o serie de workshopuri tematice iniţiere în tainele bluesului, unde accesul va fi gratuit, în limita locurilor disponibile. Organizatorul festivalului, Pilbath Attila, a declarat pentru Agerpres că iubitori ai genului din întreaga ţară vor veni la eveniment, întrucât numărul festivalurilor de blues din România nu este unul ridicat. "Începând din Galaţi, Timişoara, Satu Mare, vin de peste tot (spectatori - n.r.), pentru că nu degeaba am zis că e un festival elitist. Cei care vin sunt "dinozauri", în general au o anumită vârstă şi ştiu exact de ce vin, ei vin la toate festivalurile de blues, de nişă, unde e cam acelaşi public. (...) 99% (dintre spectatori - n.r.) au fost şi la ediţiile precedente", a spus Pilbath Attila.



Dacă anul trecut, organizatorul evenimentului îşi exprima mâhnirea că localnicii nu au apreciat festivalul şi nu au venit la concerte, în acest an, locuitorii staţiunii vor avea acces gratuit, dacă vor dovedi că au buletin de Băile Tuşnad. Pilbath Attila a mai spus că după două ediţii organizate în condiţii foarte grele, de pandemie, când a fost nevoie de reprogramarea evenimentului, din cauza restricţiilor, şi în acest an există dificultăţi, unii artişti străini având temeri în legătură cu războiul aflate în vecinătate. Acesta a precizat că organizarea unui astfel de eveniment este un vis al său vechi de peste 20 ani şi acum trei ani a considerat că a venit momentul să îl pună în practică, cu toate că atunci nu ştia atunci câte probleme va întâmpina din cauza pandemiei de COVID-19.



Tuşnad Gastro Blues Fest este un eveniment ce împleteşte muzica live şi gastronomia într-un concept unic, cu scopul de a contribui la promovarea turistică a staţiunii şi împrejurimilor acesteia. "Organizat sub sloganul #EcoFriendlyFestivals, Tuşnad Gastro Fest reprezintă un concept de mai multe evenimente tematice, dedicate promovării destinaţiei ecoturistice Băile Tuşnad şi Împrejurimile, iniţiat de Organizaţia GeoEcologică ACCENT cu sprijinul Primăriei Băile Tuşnad. Cu două ediţii organizate în condiţii excepţionale în septembrie 2020 şi iunie 2021, festivalul a trezit un viu interes publicului cunoscător, ceea ce a condus natural la dorinţa de a continua", mai precizează organizatorii.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News