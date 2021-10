"Fata cu balon" a lui Banksy, vândută cu suma record de 21,8 milioane de euro - VIDEO

La trei ani după ce a provocat senzaţie autodistrugându-se parţial, creaţia "Fata cu balon" a artistului Banksy a urcat joi la 18,6 milioane de lire sterline (21,8 milioane de euro) în cadrul unei licitaţii care a avut loc joi, la Londra, suma reprezentând un nou record pentru artistul britanic, transmite Agerpres, citând AFP.



Redenumită "Love is in the Bin" ("Dragostea este în coşul de gunoi"), lucrarea vândută de Sotheby's depăşeşte cu mult recordul anterior stabilit de o creaţia a lui Banksy.



În luna martie, "Game Changer" (Schimbător de joc), o pânză ce onorează persoanele care au îngrijit bolnavi în timpul pandemiei coronavirusului, a fost vândută pentru suma de 16,75 milioane de lire sterline (19,5 milioane de euro) în beneficiul serviciului public de sănătate din Marea Britanie.



"Nu pot să vă spun cât de îngrozit sunt la gândul de a folosi ciocanul" de licitaţie, a spus adjudecătorul Oliver Barker, în râsetele audienţei, înainte de a acorda lucrarea de 16 milioane de lire sterline - plus taxele de aproape 2,6 milioane de lire sterline - unui colecţionar privat din Asia.

Jumătate din tablou fusese sfâșiat la o licitație din 2018

Ultima apariţie a operei, în octombrie 2018, a stârnit uimire în întreaga lume. De îndată ce s-a auzit sunetul ciocanului de licitaţie, un concasor ascuns în cadru a sfâşiat jumătatea inferioară a pânzei ce reprezintă fetiţă care dă drumul unui balon roşu în formă de inimă, lăsând intact doar balonul pe un fundal alb.



A fost "unul dintre cele mai ingenioase momente de performance art din acest secol" care "a făcut să intre în istorie această licitaţie", a subliniat joi seară, într-un comunicat, Alex Branczik, responsabilul pentru artă modernă şi contemporană din cadrul Sotheby's Asia.



Cu această acţiune răsunătoare, care a provocat un adevărat cutremur în lumea artei, Bansky şi-a propus să denunţe "mercantilizarea" artei. După acest eveniment, lucrările sale au atins cifre record în vânzările la casele de licitaţie.



"În acea seară suprarealistă în urmă cu trei ani, am devenit din întâmplare proprietara privilegiată a (lucrării) "Dragostea este în coşul de gunoi", dar a sosit acum timpul să ne despărţim", a declarat cumpărătoarea, citată în comunicatul de presă al Sotheby's care anunţa vânzarea.

"Fata cu balon" a fost prima dată un graffiti pe un zid





Chiar şi înaintea acestei notorietăţi mondiale,"Fata cu balon", lucrare apărută pentru prima oară în 2002 sub forma unui graffiti pe un zid de pe malul sudic al Londrei, fusese deja desemnată opera artistică preferată a britanicilor.



Vineri, o versiune diptic a "Fetei cu balon" va fi scoasă la licitaţie, tot la Londra, dar de către Christie's.



Realizată în 2005, valoarea pânzei în două părţi este estimată la 2,5 - 3,5 milioane de lire sterline (2,9 - 4,1 milioane de euro).