Ouă, friptură de miel, ciorbă de miel, drob de miel, cozonac, pască și lista poate continua la nesfârșit. Dar ce facem cu stomacul nostru? Mai ales dacă am ținut post... Stomacul nostru nu este pregătit să primească mâncare ca pe banda rulantă. Nu trebuie să mâncăm totul. Este foarte important, în această perioadă, să facem cât mai multă mișcare.

Medicul Alin Popescu spunea, într-un interviu pentru DC News, ce înseamnă echilibrul când vorbim despre masa de Paște.

Specialistul a explicat că există un timp gastric al digestiei. Timpul acesta gastric al digestiei ar fi bine să îl aibă fiecare în minte pentru a fi mai grijulii în a continua să mâncăm la intervale prea scurte de timp.

„Acest timp gastric durează între o oră şi patru ore în funcţie de alimentele consumate. Cel mai greu se digeră carnea de oaie. Carnea de miel e un pic diferită. Mielul, vita, se digeră în trei ore, iar mâncarea mai uşoară în două ore. Eu dacă am mâncat ceva uşor, am nevoie de două ore să diger. Dacă am mâncat drob, am nevoie de trei ore pentru digerare. În niciun caz jumătate de oră. Dacă este în foietaj drobul, e nenorocire completă.

Dacă începi cu alea grele, trebuie timp între ele. Mai bine o masă de prânz cu trei feluri, iar al patrulea fel să fie ceva uşor, bea un pahar de vin, dar apoi lasă trei-patru ore, plimbă-te, fă mişcare, şi apoi mănâncă iar seara două feluri. Şi apoi mai lasă vreo două ore jumătate pentru digestie înainte să mergi la culcare. Asta e o regulă pe care mulţi nu o respectă, din păcate. Niciodată nu trebuie să mergem la culcare cu stomacul plin", a spus medicul Alin Popescu la DC News.

VEZI ȘI: Preotul Paul Iulius Negoiță, despre cea mai importantă tradiție de Înviere. Puțini mai respectă de Paște această regulă foarte veche, dar extrem de valoroasă:

https://www.dcnews.ro/preotul-paul-iulius-negoita-despre-cea-mai-importanta-traditie-de-inviere-putini-mai-respecta-de-paste-aceasta-regula-foarte-veche-dar-extrem-de-valoroasa_957965.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News