Momentul în care un parlamentar din Taiwan ”fură” o propunere de lege, o consideră minge de fotbal american și fuge cu ea de pază /video

Partidul de opoziție Kuomintang (KMT), alături de Partidul Poporului din Taiwan, a solicitat o mai mare supraveghere parlamentară asupra guvernului. În schimb, Partidul Progresist Democrat (DPP), aflat la guvernare, a calificat acțiunile KMT drept "un abuz de putere neconstituțional".

Confruntarea a avut loc pe fondul tensiunilor crescânde dintre cele două tabere politice, fiecare acuzând-o pe cealaltă de subminarea proceselor democratice. Legislatorii KMT și Partidul Poporului din Taiwan insistă că este necesară o reformă pentru a asigura transparența și responsabilitatea guvernului, în timp ce DPP susține că aceste acțiuni reprezintă o încercare de destabilizare a guvernului legitim ales.

Scenele de violență au fost surprinse în direct, demonstrând nivelul înalt de tensiune și conflict din cadrul politicii taiwaneze actuale. Aceasta nu este prima dată când parlamentul taiwanez devine locul unor lupte fizice, însă intensitatea și frecvența acestor conflicte au crescut în ultima perioadă.

Cel mai interesant videoclip este cel cu un parlamentar care pare să ”fure” o propunere de lege și s-o considere minge de fotbal american. Acesta a luat legea și a început să fugă cu ea la propriu urmărind un posibil touch-down.

????????????#BREAKING: A member of Taiwan's parliament stole a bill and ran off with it to prevent it from being passed.



LMFAOOOOOO ????????????



pic.twitter.com/CxcmWCusAI