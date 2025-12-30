Să te apuci de fumat este o idee extrem de proastă pentru sănătate, dar ce este de făcut dacă totuși te-ai apucat de acest viciu? Știm cât este de greu să te lași de țigări. Într-o lume atât de stresantă, țigara pare uneori singura noastră... gură de oxigen. Sună ciudat, dar fumătorii vor înțelege.

Dar ce facem dacă totuși vrem să renunțăm la țigări? Putem încerca produse cu tutun încălzit. Aceste produse utilizează sisteme inovatoare de încălzire a tutunului. Produsele de vapat, denumite și țigări electronice, funcționează prin încălzirea și apoi vaporizarea lichidului de vapat. Prin încălzirea tutunului, se degajă cu 98% mai puțin monoxid de carbon (CO) și niveluri mai scăzute de substanțe nocive, față de țigările convenționale. Acest lucru nu presupune o reducere cu 98% a riscului, iar monoxidul de carbon este doar una dintre numeroasele substanțe dăunătoare din fumul de țigară.

Țigările electronice sunt singurele, la momentul actual, mai prietenoase cu plămânii noștri

Cu toate acestea, produsele de vapat, denumite și țigări electronice, sunt singurele, la momentul actual, mai prietenoase cu plămânii noștri. Desigur... ideal ar fi să nu fumăm. Doar că știm că acest lucru este puțin mai greu.

„O tehnologie nouă care are în spate studii întinse pe mai mulți ani, va fi întotdeauna mai sigură decât ceva tradițional”, a zis chimistul Radu Fierăscu la DC News.

Țigările fără fum nu sunt un produs sigur 100%, dar nici bomboanele nu sunt sigure. Dacă mâncăm multe, ajungem să fim obezi. Nimic nu e 100% sigur din momentul în care ne naștem. În exces, nimic nu este bun, motiv pentru care trebuie să căutăm soluții cât mai aproape de a fi în regulă pentru noi.

Trecerea completă de la țigări la alternativele fără fum este, totuși, o alternativă mai bună decât continuarea fumatului

Un lucru este cert: Vapatul nu înnegrește plămânii ca fumatul clasic, deoarece nu produce gudron sau fum rezultat din ardere.

Produsele fără fum sunt destinate exclusiv fumătorilor adulți care altfel ar continua să fumeze sau să folosească alte produse pe bază de nicotină. Produsele fără fum nu sunt lipsite de riscuri și conțin nicotină, care creează dependență.

