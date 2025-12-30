€ 5.0963
Piatra-Neamț: Consiliul Local a aprobat majorarea taxelor și impozitelor locale, fără cote adiționale
Data actualizării: 11:53 30 Dec 2025 | Data publicării: 11:53 30 Dec 2025

Piatra-Neamț: Consiliul Local a aprobat majorarea taxelor și impozitelor locale, fără cote adiționale
Autor: Crişan Andreescu

Adrian Nita Adrian Niță: Am decis să păstrăm acest minim fără alte cote adiționale
 

Consiliul Local Piatra-Neamț a aprobat majorarea taxelor și impozitelor locale, conform O.U.G, însă fără a aplica și cote adiționale, atât în ceea ce privește persoanele fizice cât și cele juridice.

Adrian Niță, primarul municipiului Piatra-Neamț a decis, iar Consiliul Local a aprobat,  ca taxele și impozitele să fie majorate cu atât cât permite minimul legal și să fie acordate toate facilitățile prevăzute de lege cetățenilor, astfel încât creșterea să fie cea mai mică posibilă, în limitele impuse de lege.

"Am decis să păstrăm acest minim fără alte cote adiționale, fie că vorbim de apartamente, de locuințe, de clădiri folosite de către persoane juridice sau de autoturisme. Puteți să verificați, sunt foarte multe orașe din țară care au adăugat aceste cote, (…) sunt și orașe de aici din Neamț care au pus cote adiționale la autoturisme. Noi am ales să nu facem acest lucru și să mergem – așa cum am procedat și la începutul acestui mandat – pe minimul posibil, ba chiar am și redus.

Dacă anul trecut la persoanele juridice, de exemplu, am redus la jumătate valoarea cotei adiționale de la 15% la 7.6%, anul acesta am eliminat-o de tot. Dacă anul trecut am eliminat taxa edilitară, a rămas și anul acesta la fel. Mai mult decât atât – pentru că legea permitea în unele situații – anul acesta(…) avem și câteva scutiri, și este vorba despre ONG-urile sau asociațiile care prestează servicii sociale (…) și care au primit aceste clădiri cu titlu gratuit, și care vor fi scutite de la plata impozitelor.

 La fel, și în cazul militarilor care participă în teatrele de operații – pentru că legea permite – și aceștia vor fi scutiți de la plata impozitelor. În ceea ce privește sportul, proprietarii de clădiri sau terenuri care sunt folosite pentru a practica sportul (…) sunt scutiți cu 50% de la plata impozitelor. Atât ne permite legea și ne bucurăm că am putut face acest lucru iar celor care au votat „PENTRU” le mulțumesc încă o dată", a declarat edilul de la Piatra Neamț pentru ziarpiatraneamț.ro.

