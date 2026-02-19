România, pe primul loc la drumuri periculoase din UE: Accidente grave, șoferi agresivi și infrastructură rutieră slabă

România rămâne un punct roșu pe harta siguranței rutiere din Europa. În ciuda unor pași înainte, realitatea din trafic arată dur. Sunt prea multe accidente și prea multe vieți pierdute.

Publicația britanică The Guardian notează că România a început să aplice măsuri pentru reducerea accidentelor mortale. În același timp, descrie țara noastră ca fiind cea cu cele mai periculoase drumuri din UE, unde stilul de condus agresiv se combină cu o infrastructură rutieră precară. Rezultatul se vede zilnic pe șosele.

Drumuri periculoase și schimbări lente

Într-o analiză recentă, publicația arată că autoritățile au introdus politici pentru a descuraja comportamentele riscante la volan. Doar că ritmul reformelor este lent. Specialiștii atrag atenția că mentalitățile nu se schimbă peste noapte. Mai ales într-o țară în care drumuri periculoase din UE, șoferi agresivi și infrastructură rutieră slabă fac echipă împotriva siguranței publice, iar victimele continuă să apară, potrivit Mediafax.

România, campioană la mortalitate rutieră

Cifrele vorbesc clar. În 2024, România a avut 78 de decese rutiere la un milion de locuitori, cea mai mare rată din Uniunea Europeană. Aproape jumătate dintre cele aproximativ 1.500 de victime anuale sunt persoane vulnerabile: pietoni, bicicliști, oameni care nu au nicio protecție reală în fața impactului.

Chiar dacă trendul arată o scădere ușoară, media rămâne dureroasă: patru oameni mor în fiecare zi pe șoselele din România, iar alți nouă ajung grav răniți. Asta e realitatea din spatele titlurilor despre accidente grave și statistici.

O cultură rutieră greu de schimbat

„Lucrurile se mișcă. Nu cu viteza pe care ne-o dorim, dar ne bucurăm că se întâmplă ceva”, a declarat Alexandru Ciuncan, președintele Coaliției pentru Siguranța Rutieră.

Datele poliției arată o evoluție pozitivă. În 2025, numărul deceselor rutiere a scăzut cu 13%, iar rănile grave cu 4%. Totuși, Comisia Europeană a transmis României o notificare oficială pentru aplicarea corectă a directivei privind siguranța rutieră. Semn că reformele de fond încă întârzie.

Specialiștii subliniază că nu e vorba doar de legi. Cultura rutieră contează enorm. Un stil de condus egoist, graba, lipsa de respect în trafic, toate se adună și explică de ce șoferii agresivi continuă să fie o problemă reală.

Mașini vechi, riscuri noi

Un alt factor care apasă greu este parcul auto. Importul masiv de mașini second-hand, adesea fără sisteme moderne de siguranță, ridică riscul accidentelor. În 2025, România a organizat prima săptămână națională de conștientizare a siguranței rutiere, o încercare de a schimba comportamentele din trafic.

În București, situația e și mai complicată. Traficul sufocant și mașinile vechi amplifică pericolele. Capitala este printre cele mai poluate orașe din UE, iar traficul produce aproximativ 60% din poluarea aerului, potrivit Platformei de Mediu pentru București.

Raul Cazan, președintele organizației de mediu 2Celsius, avertizează: „Nu importați doar poluare din vest. Importați și pericol.”

Drumul lung spre standardele europene

Deși se văd mici progrese, România este încă departe de țintele europene pentru 2030. Fără investiții serioase în infrastructură rutieră slabă, fără aplicarea strictă a legii și fără o schimbare reală de mentalitate, România, pe primul loc la drumuri periculoase din UE, va rămâne o etichetă greu de scos. Iar accidentele grave, cu șoferi agresivi și o infrastructură rutieră slabă, vor continua să definească traficul de zi cu zi, dacă lucrurile nu se schimbă cu adevărat.

