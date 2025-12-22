€ 5.0881
Data publicării: 23:50 22 Dec 2025

Un șofer din Bihor și-a decorat Dacia cu lumini de Crăciun. Când pot fi aplicate sancțiuni (VIDEO)
Autor: Tiberiu Vasile

Un șofer din Bihor și-a decorat Dacia cu lumini de Crăciun. Când pot fi aplicate sancțiuni (VIDEO) Sursa FOTO: captură video TikTok S3rban18
 

Un tânăr șofer din Bihor a atras privirile în trafic după ce și-a transformat Dacia într-un adevărat spectacol de sărbătoare, acoperind-o cu sute de luminițe de Crăciun.

Bihor devine din nou centrul atenției pe rețelele sociale după ce un tânăr șofer și-a transformat Dacia într-un adevărat spectacol de sărbătoare. Sute de luminițe de Crăciun acoperă mașina, iar reacțiile participanților la trafic sunt în mare parte pozitive: zâmbete, fotografii și filmări.

Andrei, proprietarul Daciei 1300, povestește: „Toată lumea râde, zâmbește, mă filmează, îmi face poze, mă postează pe internet”. În privința Poliției, șoferul spune că a avut mai multe întâlniri cu echipaje rutiere: „Râd, zâmbesc, nu au treabă”, relatând Digi24.

Un alt participant la trafic apreciază inițiativa: „Mie mi se pare o idee foarte misto, atât timp cât nu deranjează pe nimeni, mai ales că aduce un zâmbet pe fața oamenilor în perioada asta foarte tristă”.

Ce sancțiuni pot primi șoferii pentru decorațiuni excesive

În ciuda reacțiilor pozitive, specialiștii atrag atenția că legile sunt clare. Instructorul auto Dan Popa explică: „Obturarea vizibilității sau distragerea atenției, atât pentru șofer, cât și pentru ceilalți participanți la trafic, sunt tolerate doar dacă nu pun în pericol siguranța rutieră. Obiectele care depășesc semnificativ dimensiunile autovehiculului sunt periculoase.”

Chiar și un ornament aparent nevinovat poate atrage sancțiuni. Șoferii riscă amenzi între 1.215 și 1.620 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare. Documentul poate fi returnat doar după înlăturarea elementelor neconforme, iar în cazuri mai grave, mașina poate fi suspendată temporar din circulație.

Cum să decorezi legal mașina de sărbători

Pentru cei care vor să aducă atmosfera Crăciunului în autoturism fără probleme, soluțiile legale includ luminițe de Crăciun mici, aplicate în interior, sau autocolante temporare. Este important ca acestea să nu afecteze vizibilitatea sau sistemele de semnalizare, astfel încât să nu fie riscuri pentru șofer și ceilalți participanți la trafic.

CITEȘTE ȘI: Semnificația colindelor de Crăciun, când se merge la colindat și de ce: Tradiții și obiceiuri. Casele nu se închid, copiii aduc fericire și noroc
 

VEZI VIDEO AICI:

@s3rban18 Să o stăpânești sănătos @deiu #fy #fyp ♬ everyday is christmas - <3

sofer
dacia
bihor
craciun
