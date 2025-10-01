€ 5.0820
Data publicării: 21:46 01 Oct 2025

Cum au apărut indicatoarele rutiere: le folosim zilnic, dar puțini le cunosc istoria
Autor: Iulia Horovei

indicatoare rutiere Sursa foto: Agerpres
 

Ne trezim zilnic înconjurați de indicatoare rutiere, dar rareori ne întrebăm cum au ajuns ele să ne ghideze viața de zi cu zi. De la pietrele romane la semnele de azi, indicatoarele rutiere au o istorie surprinzător de îndelungată.

Ne trezim zilnic înconjurați de indicatoare rutiere, dar rareori ne întrebăm cum au ajuns ele să ne ghideze viața de zi cu zi. 

De la pietrele romane la semnele medievale

Indicatoarele rutiere au o istorie surprinzător de îndelungată. În Roma Antică, drumurile erau marcate cu pietre inscripționate care indicau distanțele și direcțiile către orașe și provincii. Aceste „pietre de hotar” erau esențiale pentru legiunile romane, comercianți și călători, ajutând la orientare și planificarea călătoriilor. După căderea Imperiului Roman, aceste obiceiuri au fost neglijate, iar drumurile au intrat în declin. Abia în Evul Mediu, când drumurile romane mai erau încă utilizate, au început să apară semne rudimentare la răscruci, pentru a ghida călătorii către orașele importante, potrivit degemmill.com.

Apariția indicatoarelor moderne

Secolul al XIX-lea a adus revoluția industrială și creșterea traficului pe drumuri, necesitând semne mai clare și mai standardizate. Ele au început să indice direcțiile către orașe și distanțele exacte, dar și să avertizeze asupra pericolelor precum curbele periculoase sau trecerile de cale ferată. Dezvoltarea bicicletelor a crescut și mai mult necesitatea unor semne clare, deoarece bicicliștii împărțeau drumurile cu căruțele, trăsurile și primele automobile. În acest context, primele manuale și recomandări pentru semnalizarea rutieră au stabilit standarde privind formele și culorile indicatoarelor, pentru a fi ușor de recunoscut de toți participanții la trafic.

Indicatorul STOP, recunoscut în întreaga lume

Indicatorul „STOP” este singurul semn rutier care păstrează cuvântul scris în toate țările, fiind recunoscut instantaneu de șoferi, bicicliști sau pietoni.

Sursa foto: Freepik

Prima versiune a acestui semn a fost creată în 1914, în Detroit, de sergentul de poliție Harold „Harry” Jackson. La acea vreme, traficul începea să crească rapid, iar intersecțiile fără semnalizare reprezentau un risc major pentru șoferi și bicicliști.

Jackson a tăiat colțurile unei plăci de lemn dreptunghiulare și a scris cuvântul „STOP”, amplasând indicatorul la o intersecție cu vizibilitate redusă. Inovația sa a permis șoferilor să observe indicatorul mai ușor și să oprească la timp, reducând riscul de accidente și îmbunătățind siguranța circulației. Forma octagonală și culoarea roșie au fost adoptate mai târziu pentru a crește vizibilitatea și pentru a standardiza indicatorul, transformându-l într-un simbol recunoscut la nivel mondial.

Evoluția indicatoarelor

Astăzi, indicatoarele rutiere sunt realizate din materiale durabile și reflectorizante, astfel încât să fie vizibile în orice condiții, inclusiv noaptea sau în condiții de ceață. Ele includ avertismente pentru bicicliști, indicatoare de piste și treceri speciale, pentru a proteja atât șoferii, cât și pe ceilalți participanți la trafic.

Privind spre viitor, indicatoarele rutiere evoluează odată cu tehnologia: se dezvoltă semne digitale care pot afișa informații în timp real și sisteme integrate în infrastructura inteligentă a traficului, pentru a face drumurile mai sigure și mai eficiente pentru toate tipurile de participanți, de la pietoni și bicicliști, până la șoferi de autoturisme sau camioane.

Așa că, atunci când întâlnești un indicator rutier, amintește-ți că nu e doar un obiect metalic aflat pe marginea drumului. Indicatoarele rutiere sunt rezultatul unei evoluții istorice care a durat mii de ani și care a avut ca scop protejarea și ghidarea tuturor celor care se deplasează pe drumurile lumii, fie că merg pe jos, cu bicicleta sau cu automobilul.

