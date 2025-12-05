Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul care a zburat cu mașina printr-un sens giratoriu din Oradea / video viral

În mediul online s-au viralizat în ultimele 24 de ore imaginile cu o mașină care intră cu viteză maximă într-un sens giratoriu și a zburat la propriu pe deasupra celorlalte mașini. Scenele au avut loc la Oradea, pe strada Oneștilor, potrivit Bihoreanul.

Mașina a aterizat pe un spațiu verde de lângă o stație de încărcare GPL.

IPJ Bihor a precizat că incidentul s-a petrecut „posibil pe fondul unei afecțiuni medicale”. Anterior, Bihoreanul precizase că, potrivit unor surse, ar fi fost vorba de o criză de diabet.

„La data de 3 decembrie a.c., la ora 21.46, un bărbat, de 49 de ani, din municipiul Oradea, județul Bihor, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Oneștilor din Oradea, pe direcția strada Calea Aradului - strada Tudor Vladimirescu, la apropierea de intersecția de tip sens giratoriu cu strada Barcăului, posibil pe fondul unei afecțiuni medicale, a pătruns pe sensul opus de circulație, a lovit centrul sensului giratoriu, iar în urma impactului, a fost proiectat prin aer în incinta unei stații de încărcare GPL. Evenimentul rutier a fost unul fără victime”, a transmis vineri Poliția Bihor.

De asemenea, „în urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că bărbatul nu consumase băuturi alcoolice”, au mai transmis autoritățile bihorene.

Șoferul, transportat la spital

Potrivit IPJ Bihor, după acest incident spectaculos, șoferul a fost amendat și a rămas fără permis. El a fost transportat la spital unde i s-au oferit îngrijiri medicale.

„În consecință, bărbatul fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.620 de lei, pentru circulație pe sensul opus și, totodată, i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile”, se precizează în informarea Poliției Bihor.

Bărbatul a rămas internat la Spitalul Județean Bihor.

Potrivit unor surse, la momentul internării, șoferul acesta era în hipoglicemie (nivel măsurat 40, nivel normal între 100-120) și avea „conștiența alterată”, nu era băut ori drogat. A rămas internat fiindcă are 11 rupturi de coaste și multiple contuzii faciale.

