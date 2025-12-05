€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Stiri Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul care a zburat cu mașina printr-un sens giratoriu din Oradea / video viral
Data publicării: 16:44 05 Dec 2025

Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul care a zburat cu mașina printr-un sens giratoriu din Oradea / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

sofer zburat masina giratoriu Foto: Captură cameră de supraveghere
 

Imaginile cu o mașină care a intrat la viteză maximă într-un sens giratoriu și a zburat la propriu pe deasupra celorlalte mașini au făcut înconjurul Internetului.

În mediul online s-au viralizat în ultimele 24 de ore imaginile cu o mașină care intră cu viteză maximă într-un sens giratoriu și a zburat la propriu pe deasupra celorlalte mașini. Scenele au avut loc la Oradea, pe strada Oneștilor, potrivit Bihoreanul.

Mașina a aterizat pe un spațiu verde de lângă o stație de încărcare GPL.

IPJ Bihor a precizat că incidentul s-a petrecut „posibil pe fondul unei afecțiuni medicale”. Anterior, Bihoreanul precizase că, potrivit unor surse, ar fi fost vorba de o criză de diabet.

„La data de 3 decembrie a.c., la ora 21.46, un bărbat, de 49 de ani, din municipiul Oradea, județul Bihor, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Oneștilor din Oradea, pe direcția strada Calea Aradului - strada Tudor Vladimirescu, la apropierea de intersecția de tip sens giratoriu cu strada Barcăului, posibil pe fondul unei afecțiuni medicale, a pătruns pe sensul opus de circulație, a lovit centrul sensului giratoriu, iar în urma impactului, a fost proiectat prin aer în incinta unei stații de încărcare GPL. Evenimentul rutier a fost unul fără victime”, a transmis vineri Poliția Bihor. 

De asemenea, „în urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că bărbatul nu consumase băuturi alcoolice”, au mai transmis autoritățile bihorene. 

Șoferul, transportat la spital

Potrivit IPJ Bihor, după acest incident spectaculos, șoferul a fost amendat și a rămas fără permis. El a fost transportat la spital unde i s-au oferit îngrijiri medicale.

„În consecință, bărbatul fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.620 de lei, pentru circulație pe sensul opus și, totodată, i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile”, se precizează în informarea Poliției Bihor.

Bărbatul a rămas internat la Spitalul Județean Bihor.

Potrivit unor surse, la momentul internării, șoferul acesta era în hipoglicemie (nivel măsurat 40, nivel normal între 100-120) și avea „conștiența alterată”, nu era băut ori drogat. A rămas internat fiindcă are 11 rupturi de coaste și multiple contuzii faciale.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">The first flying car was spotted in Romania. WTF. <a href="https://t.co/DQcu910Eka">pic.twitter.com/DQcu910Eka</a></p>&mdash; Mihai Simion (@faustocoppi60) <a href="https://twitter.com/faustocoppi60/status/1996674010348761418?ref_src=twsrc%5Etfw">December 4, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

accident oradea
accident giratoriu
sofer
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Daniel Băluță anunță extinderea magistralei M4: 14 noi stații de metrou
Publicat acum 6 minute
CNSAS, anunț oficial despre un candidat la Primăria București: A fost cadru al Securității
Publicat acum 21 minute
„Cel mai nou, puternic, injectabil” antibiotic. Rețeta sigură pentru boală
Publicat acum 37 minute
Sf. Nicolae, sărbătoare cu cruce roșie pe 6 decembrie. Cine a fost el și care sunt tradițiile
Publicat acum 51 minute
Prof. Dr. Șerban Bubenek, premiat pentru contribuția științifică și susținerea oferită comunității ATI israeliene
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Publicat acum 20 ore si 2 minute
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat pe 04 Dec 2025
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
Publicat acum 21 ore si 9 minute
Ultima Lună Plină din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii afectate
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close