Accident cu șapte victime în Vâlcea, un copil de trei ani e în stare foarte gravă

Un grav accident rutier a avut loc în localitatea Bujoreni, unde două mașini s-au ciocnit violent, iar impactul s-a soldat cu victime și intervenția de urgență a echipajelor medicale și a pompierilor.

Circulația pe DN 7 a fost blocată miercuri dimineață în zona Gura Văii, după un accident produs în localitatea Bujoreni, în urma căruia șapte persoane - între care și un copil de trei ani - au fost rănite.

Conform Poliției Vâlcea, coliziunea a implicat două autoturisme. Impactul a fost atât de puternic încât copilul aflat pe bancheta din spate a fost proiectat prin parbriz. Echipajele medicale ajunse la fața locului l-au găsit pe minor în stop cardio-respirator și au început manevrele de resuscitare.

Traficul este blocat total pe segmentul afectat

"În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme şi opt persoane. Au fost evaluaţi medical toţi participanţii la trafic din cele două autovehicule, ulterior şapte persoane fiind transportate la spital, dintre care o victimă minoră în stop cardio-respirator", a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, Sorin Albinaru.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a informat că traficul este blocat total pe segmentul afectat, iar pompierii intervin și pentru înlăturarea riscului de incendiu. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte ale producerii accidentului, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Accident grav în Botoșani: Un mort și cinci răniți

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News