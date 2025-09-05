Data publicării:

EXCLUSIV  Boala secolului la volan: Titi Aur: Sistemul e viciat și se vede asta în trafic și în statistici / video

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a spus care este boala secolului la volan.

Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a explicat, într-un dialog avut cu jurnalistul Florin Răvdan, la emisiunea DC Conducem, la DC News, care este cumulul de factori care contribuie la producerea de accidente de circulație grave.

„Văzusem recent că telefonul ar fi boala secolului la volan. Este telefonul, este viteza sau obișnuința, - lasă că te obișnuiești tu în trafic - și cei mai mulți chiar se obișnuiesc, chiar dacă conduc prost?“, a întrebat jurnalistul Florin Răvdan.

„Răspunsul este da! Toate, coroborate, duc la dezastru. Telefonul este o boală nouă, fiindcă e apărută în ultimii 10-15 ani, de când a devenit multifuncțional. Telefonul a devenit cea mai mare distragere pe care poți să o ai la volan.

Apoi e chestia cu viteza, care este justificată din lipsă de educație, de înțelegere, odată cu creșterea calității automobilului. Mașina nouă nu îți mai dă senzația de viteză. Percepția mea de bun șofer - și toți o avem - e senzația de non-viteză, care te face să mergi cu viteză foarte mare. Sistemul trebuie să vină cu educație, cu transmis mesaje, cu campanii, dar și cu sistemul de coerciție.

În plus, societatea și mediul îți induce faptul că „înveți tu“. Am văzut într-un reportaj niște lucruri foarte ciudate, în care vine reprezentantul statului, un domn examinator de la ARR (Autoritatea Rutieră Română), și îi spune examinatului care vrea să ajungă instructor auto că „nu trebuie să te învețe centrul de formare, ci te duci tu apoi la o școală și înveți“.

Adică centrul de formare e obligat să facă 90 de ore de teorie și 30 de ore de practică, dar nu ăia trebuie să te învețe. Eu am primit informația că sfatul tuturor celor de la centrele de pregătire este că „noi te facem instructor, pe urmă te duci tu la un instructor de școală de șoferi și stai în spate, vezi ce îi spune ăla cursantului și apoi faci și tu la fel“.

Asta e metoda care e practicată, indusă. Sistemul e viciat și se vede asta în trafic și în statistici“, a explicat Titi Aur.

Youtube video image

