Decizie de la Bruxelles: Permis de conducere de la 17 ani

Tinerii de 17 ani vor putea urca legal la volanul unei mașini, însă doar în prezența unui șofer cu experiență, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Decizia a fost validată marți de Parlamentul European, ca parte a unei reforme ample care vizează modernizarea permisului de conducere și introducerea, în viitorul apropiat, a unei versiuni digitale unice la nivelul Uniunii Europene.

Când se aplică noile reguli?

Deocamdată, nu imediat. Măsura va deveni oficială după publicarea în Jurnalul Oficial al UE. Ulterior, statele membre vor avea la dispoziție trei ani pentru a adapta legislația internă la noile prevederi, iar apoi încă un an pentru a pune efectiv în practică această schimbare, potrivit EFE.

Condiții pentru șoferii de 17 ani

Cei care obțin permisul de categoria B înainte de majorat vor intra automat într-o perioadă de probă de minimum doi ani. În acest timp, vor fi supuși unui regim mai strict: „reguli mai stricte și sancțiuni mai dure în caz de conducere sub influența alcoolului, neutilizarea centurii de siguranță sau lipsa sistemelor de siguranță pentru copii”, menționează Europa Press.

În plus, statele membre vor putea permite accesul la permisul pentru camioane (categoria C) tot de la 17 ani, însă doar pentru deplasări pe teritoriul național și numai în prezența unui șofer profesionist. De asemenea, persoanele de 21 de ani vor putea conduce autobuze (categoria D), dacă dețin un certificat de competență profesională. Toate aceste modificări au ca scop diminuarea deficitului de șoferi profesioniști în Europa.

Suspendarea permisului – recunoscută în toată Uniunea Europeană

Un alt element important al reformei vizează sancțiunile rutiere. Dacă un șofer își pierde permisul pentru o abatere gravă într-un stat membru, de exemplu pentru conducere sub influența alcoolului sau drogurilor, interdicția va fi valabilă automat în toate țările UE.

„Conform acordului, statele membre vor trebui să se informeze reciproc, fără întârzieri nejustificate, cu privire la deciziile de retragere a permisului de conducere pentru infracțiuni grave precum conducerea sub influența alcoolului sau drogurilor, implicarea într-un accident mortal sau depășiri majore ale vitezei,” transmite EFE.

Astfel, autoritățile din statul care aplică sancțiunea vor anunța prin sistemul european RESPER țara care a emis permisul, pentru ca aceasta să dispună aceeași măsură.

Modificări în examenul auto

Proba teoretică va fi actualizată cu teme noi: riscurile utilizării telefonului mobil la volan, pericolele generate de unghiurile moarte sau cum trebuie deschise portierele în siguranță. De asemenea, se va acorda o atenție sporită protejării pietonilor, în special a copiilor, și bicicliștilor.

Permisul digital european

Până în 2030, Uniunea Europeană intenționează să introducă permisul digital, valabil în toate statele membre. Totuși, cei care preferă varianta fizică o vor putea solicita în continuare, conform HuffPost.

„Va fi recunoscut în toate statele membre ale UE și va fi valabil pentru conducerea autoturismelor și motocicletelor timp de 15 ani de la data emiterii; totuși, în statele în care permisul este folosit și ca act de identitate, perioada de valabilitate va fi redusă la 10 ani,” precizează Europa Press.