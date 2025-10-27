€ 5.0848
Data publicării: 08:56 27 Oct 2025

EXCLUSIV Titi Aur: Românii care nu ar trebui să se urce la volan, chiar dacă au obținut permisul / video
Autor: Ioan-Radu Gava

soferi romania Foto: Unsplash
 

Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a spus care sunt categoriile de români care nu ar trebui să se urce la volan.

Foarte mulți dintre șoferi s-au confruntat, în traficul din România, cu situații dificile generate de alți participanți la trafic. În opinia lui Titi Aur, aceste probleme apar din cauza sistemului de selecție și examinare din România, care a dat posibilitatea ca aproape orice persoană să dobândească un permis de conducere și să se urce la volan.

Subiectul a fost dezbătut în cadrul emisiunii De Ce Conducem, și a fost deschis de o întrebare a jurnalistului Florin Răvdan. 

„Un coleg de-al meu, Flaviu Predescu, m-a întrebat „De ce conducem?“. Mi-a spus ulterior că a văzut în trafic foarte mulți șoferi care poate nu ar merita să aibă permis de conducere“, a spus jurnalistul Florin Răvdan.

„Din păcate, da. Din păcate sunt foarte mulți care nu sunt capabili să conducă în siguranță. Tot din păcate, sistemul nostru de selecție, de acordare a permisului de conducere, nu face această diferență clară între cei care ar trebui și cei care nu ar trebui să conducă.

Răspunsul la întrebarea „de ce conducem?“ e simplu. Pe timpuri era de plăcere și de distracție. Aveai transport în comun și societatea era organizată în așa fel încât se putea și fără să conduci tu mașina personală. În ziua de azi, în România și în tot Occidentul, nu se mai poate trăi fără să conducă aproape fiecare. Deși a devenit o necesitate, ar trebui făcută acea diferență între cei care sunt capabili și cei care nu sunt capabili“, a explicat Titi Aur.

Categoriile de persoane care nu ar trebui să se poată urca la volan

Specialistul în conducere defensivă a spus și care sunt categoriile de persoane care nu ar trebui să aibă posibilitatea de a se urca la volan, pentru a nu pune în pericol și alți participanți la trafic.

„Trebuie să ne uităm ce se face în afară. Am avut o discuție acum câteva zile, cu unul dintre foștii noștri colegi, care locuiește în Danemarca. În toată acea zonă, atât sistemul de pregătire, cât și sistemul de examinare, sunt mult mai severe și sunt mult mai atenți. 

În România avem două categorii de persoane care nu ar trebui să conducă. Pe de o parte sunt unii care nu au aceste abilități și nu le-ar avea indiferent ce le-ai face, oricât de mult i-ai pregăti. Această categorie există și în țările occidentale, dar acolo nu primește permis. Mai există, de asemenea, o categorie, destul de mare, care nu ar trebui să conducă pentru că sunt oameni care nu au fost pregătiți suficient. Acolo nu mai este vina individului care primește permisul, ci vina sistemului care are această formulă de școlarizare și examinare ineficientă. Nu toți cei care nu ar trebui să conducă sunt incapabili. O parte din ei nu sunt suficient de bine pregătiți. 

Conducem de nevoie, dar nu toată lumea ar trebui să conducă, dacă ne uităm ce se întâmplă pe stradă“, a spus, la DC News, Titi Aur, specialist în conducere defensivă.

Dacă aveţi sugestii de subiecte sau imagini din trafic pe care aţi vrea să le vedeţi discutate la emisiune, le puteţi trimite pe adresa de e-mail [email protected]

titi aur
soferi romani
conducere defensiva
