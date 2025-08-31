Accident grav cu un autocar în Cluj. A fost activat Planul Roșu de intervenție

Un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat în afara părţii carosabile s-a răsturnat în localitatea Dumbrava, judeţul Cluj.



Având în vedere natura evenimentului şi numărul persoanelor implicate, la nivelul judeţului Cluj a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, potrivit IGSU.



În urma accidentului, dintre cei 20 de ocupanţi, 11 au fost răniţi, dintre care trei răniţi grav. Toate persoanele sunt conştiente şi cooperante.



La faţa locului, la acest moment, au fost alocate trei maşini de stingere, două echipaje de descarcerare, patru ambulanţe SMURD, patru ambulanţe SAJ, două autospeciale pentru transport victime multiple şi două elicoptere SMURD.

