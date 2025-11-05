Polițiștii din Constanța au tras focuri de armă asupra unei mașini în care se afla un copil, în drum spre școală

Update:

A fost reţinut şoferul oprit cu focuri de armă de poliţişti, depistat că fără a avea permis conducea un autoturism neînmatriculat, cu plăcuţe cu numere false, a informat joi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Conform sursei citate bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi urmează să fie prezentat procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, cu propunere legală.

IPJ Constanţa a transmis, miercuri, că un şofer care se deplasa pe strada Bisericii din satul Olteni nu a oprit la semnalul poliţiştilor, a coborât apoi din autoturism şi a încercat să fugă, fiind imobilizat după ce au fost trase patru focuri de avertisment în plan vertical.

Din cercetările efectuate a reieşit că bărbatul, de 44 de ani, nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul pe care îl utiliza nu este înmatriculat şi avea montate plăcuţe cu numere de înmatriculare ce aparţin unui alt vehicul.

Totodată, poliţiştii au descoperit că acesta şi-ar fi dus zilnic copilul la şcoală cu autoturismul, conform Agerpres.

Conform IPJ, miercuri dimineaţă, în jurul orei 7:30, lucrători ai Poliţiei Municipiului Mangalia - Biroul Siguranţă Rutieră au efectuat semnal regulamentar de oprire şoferului unui autoturism care se deplasa pe strada Bisericii din satul Olteni.

"Şoferul nu s-a conformat semnalului, continuându-şi deplasarea"

"Şoferul nu s-a conformat semnalului, continuându-şi deplasarea, iar poliţiştii au pornit în urmărirea acestuia, vehiculul fiind interceptat şi blocat în trafic. Conducătorul auto a coborât din autoturism şi a fugit, încercând să-şi piardă urma în curţile unor imobile. Pentru interceptarea acestuia, un poliţist a efectuat patru focuri de avertisment în plan vertical. Astfel, bărbatul a fost imobilizat şi, ulterior, condus la sediul poliţiei", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Din cercetările efectuate a reieşit că bărbatul are 44 de ani şi nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, s-a constatat că autoturismul nu este înmatriculat, iar plăcuţele cu numere de înmatriculare montate pe acesta aparţin unui alt vehicul.

Totodată, poliţiştii au descoperit că şi-ar fi dus zilnic copilul la şcoală cu autoturismul, deşi nu deţine permis de conducere.

Poliţiştii au întocmit în acest caz un dosar de cercetare penală, conform Agerpres.

