Data actualizării: 16:30 30 Ian 2026 | Data publicării: 10:42 30 Ian 2026

EXCLUSIV Declarația lui Traian Băsescu, amintită, cu ”dispreț”, de Titi Aur. ”Din anii `90 și până acum, nu a existat niciun ministru care să spună asta”
Autor: Roxana Neagu

traian basescu foto Agerpres

Instructorul de conducere defensivă Titi Aur subliniază necesitatea ca legislația rutieră să fie pusă pe masa CSAT.

”Grecia a implementat programe de educație și de constrângere rutiere, ca să se respecte regulile. Chiar dacă au mai fost ei semi-indulgenți cu străinii - români, bulgari - în sensul că au zis ”hai să nu-i omorâm”, dar când a fost cazul, amenda a fost amendă, iar în Grecia amenzile sunt foarte mari. Au scos antiradarele, apoi au venit cu restricții mari pentru centura de siguranță, iar acum au venit cu amenzi atât de mari, că te distrug, efectiv” a subliniat instructorul de conducere defensivă Titi Aur.

În contextul în care numărul de mașini a crescut excesiv, într-o familie fiind chiar și peste trei mașini, Titi Aur dă exemplul Japoniei, unde poți să-ți cumperi mașină doar dacă dovedești înainte că ai unde să o parchezi. În schimb, în România, o familie care trăiește într-un apartament are patru mașini și un loc de parcare cel mult. ”Atunci, trebuie să ai niște reguli. Grecia a ajuns în situația asta, de a veni cu reguli. La noi încă nu se iau plăcuțele pentru parcare, de exemplu” a remarcat Titi Aur

Declarația lui Traian Băsescu, pe care Titi Aur și-o amintește cu ”dispreț”

Acesta a mai spus, în cadrul emisiunii ”DC Conducem”: ”Eu îmi aduc aminte cu dispreț despre afirmația făcută de Traian Băsescu când era ministru al Transporturilor, respectiv: România nu are nevoie de autostrăzi. Nu poți să vii să spui asta când era evident că urmează o dezvoltare. A fost o afirmație atât de ciudat sau de greșit făcută din poziția de ministru al Transporturilor. Sunt lucruri care arată că viziunea noastră este zero. Autoritățile noastre fac foarte puțin pentru siguranța rutieră. Un minister sau altul face, din când în când, punctual, câte ceva... Din punctul meu de  vedere, această poveste ar trebui pusă în CSAT, făcut un proiect și, de mâine, pornit un program coerent, pentru că există soluții. Însă au mereu alte probleme, pe motivul n-avem bani... din anii `90 până acum, nu a existat niciun ministru care să spună că avem bani”. 

