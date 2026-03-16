Primul Centru European pentru Securitate Economică, Tehnologie și Reziliență, o inițiativă Aspen România, lansat la Bruxelles
Data actualizării: 19:32 16 Mar 2026 | Data publicării: 19:27 16 Mar 2026

Primul Centru European pentru Securitate Economică, Tehnologie și Reziliență, o inițiativă Aspen România, lansat la Bruxelles
Autor: Editor Team

Imagine de la lansarea Centrului European pentru Securitate Economică, Tehnologie și Reziliență

A fost lansat primul Centru European pentru Securitate Economică, Tehnologie și Reziliență, o inițiativă Aspen România, la Bruxelles.

Luni, 16 martie 2026, a fost lansat oficial European Center for Economic Security, Technology and Resilience (ECESTR), o inițiativă a Institutului Aspen România, care anul acesta aniversează 20 de ani de activitate, în prezența Roxanei Mînzatu, Vicepreședinta Executivă pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, în cadrul Comisiei Europene.

Plecând de la premisa că securitatea economică și reziliența fac parte integrantă din conceptul extins de securitate, Centrul European pentru Securitate Economică, Tehnologie și Reziliență, bazat la Bruxelles, reprezintă un răspuns la Strategia și Comunicarea Comisiei Europene privind securitatea economică, fiind o platformă de dialog, pregătire de decizii și analiză de impact între nivelul supranațional (UE, NATO), statele membre/aliate și mediul economic. 

Activitățile Centrului acoperă industriile și infrastructurile critice din sfera telecomunicațiilor și spațiului, industriei financiare, energiei, sănătății, securității cibernetice și rezilienței lanțurilor de aprovizionare cu materii prime, cu accent pe impactul noilor tehnologii (inteligența artificială, biotehnologie, quantum) asupra securității și rezilienței la nivel național și european.

“Într-o lume în care securitatea economică, reziliența la șocuri, revoluția tehnologică și dependențele externe afectează competitivitatea și interesele europene, nu trebuie să uităm niciodată despre impactul acestor transformări asupra oamenilor și societățile noastre”, a declarant Roxana Mînzatu. 

“Misiunea ECESTR este să informeze și să asigure coerența între deciziile UE și NATO în materie de securitate economică, tehnologie și reziliență cu acțiunile adoptate la nivelul statelor membre și impactul acestora asupra mediului economic și al societății”, a subliniat Mircea Geoană.

În cadrul conferinței de lansare, a fost realizată și prima analiză privind lecțiile învățate din tranziția de la tehnologia 5G la cea de 6G, cu folosirea inteligenței artificiale.

Consiliul Consultativ al ECESTR reunește lideri și experți internaționali de prestigiu din domeniile politicii, economiei, securității și tehnologiei, care contribuie cu expertiză strategică la dezvoltarea inițiativelor centrului. Printre membrii Advisory Board se numără Mircea Geoană, fost Secretar General Adjunct al NATO, Paolo Gentiloni, fost comisar european pentru economie și fost prim-ministru al Italiei, Natalia Gavrilița, fost prim-ministru al Republicii Moldova, Cathryn Clüver Ashbrook, expert în strategie politică și economică, Camille Grand, specialist în securitate și apărare europeană, Dr. Rebecca Harding, economist specializat în securitate economică, și Andrei Iancu, expert în inovare și fost director al U.S. Patent and Trademark Office.

Mai multe despre Centrul pentru Securitate Economică: https://ecestr.eu

Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
ANAT: Declarațiile și deciziile iresponsabile riscă să blocheze sezonul estival 2026 pe litoralul românesc
Publicat acum 5 minute
Creșterea atacurilor cu drone ucrainene pune întreaga Rusie în alertă
Publicat acum 8 minute
Noul lider suprem al Iranului respinge propunerile de încetare a focului. Când va fi momentul potrivit pentru pace
Publicat acum 32 minute
Directorul Netflix: Europa riscă să piardă miliarde dacă va complica regulile pentru streaming
Publicat acum 45 minute
PSD, solicitare către Bolojan, în contextul creșterii prețurilor la carburanți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 18: Israelul lovește în conducerea regimului iranian într-un atac din timpul nopții
Publicat acum 4 ore si 30 minute
„Nostradamusul chinez” susține că știe cum se va încheia războiul dintre Iran și SUA
Publicat acum 5 ore si 48 minute
Horoscop 17 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 58 minute
Care este cel mai sigur loc din casă în cazul unui atac nuclear
Publicat acum 6 ore si 7 minute
BANCUL ZILEI: Despre cupluri
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close