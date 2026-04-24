Cine este Ioan-Adrian Crişan, înlocuitorul lui Dinu Iancu Sălăjanu la conducerea CJ Sălaj

Vicepreşedintele liberal Ioan-Adrian Crişan a fost desemnat, vineri, să preia interimar conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Sălaj, în cadrul unei şedinţe extraordinare convocate de îndată după ce preşedintele în exerciţiu, Dinu Iancu Sălăjanu, a fost plasat sub control judiciar de către DNA într-un dosar de abuz în serviciu.

Măsura a fost luată în conformitate cu prevederile Codului Administrativ pentru a asigura reprezentarea legală şi continuitatea procesului decizional la nivelul judeţului.

În cadrul şedinţei, vicepreşedintele Szilagyi Robert-Istvan a formulat o singură propunere pentru preluarea atribuţiilor de preşedinte, în persoana celuilalt vicepreşedinte, Ioan-Adrian Crişan.

Acesta a fost desemnat să exercite, cu titlu interimar, drepturile şi obligaţiile funcţiei de preşedinte, întrunind 20 de voturi „pentru" şi 7 „împotrivă".

După desemnarea sa ca înlocuitor al preşedintelui, Adrian Crişan a precizat că şedinţa de Consiliu Judeţean a fost convocată de îndată după măsurile luate de DNA, pentru a nu bloca proiecte instituţiei şi aprobarea bugetului, programată pentru săptămâna viitoare.

Cine este Ioan-Adrian Crișan

Ioan-Adrian Crişan ocupă funcţia de vicepreşedinte al CJ Sălaj din noiembrie 2024, după ce predecesorul său, Claudiu Bîrsan, a fost numit prefect al judeţului. Noul preşedinte interimar este economist de profesie, fiind totodată licenţiat în teologie. Acesta are și un master în Teologie Sistematică, cunoscând limbile engleză și franceză, potrivit CV-ului său.

Înainte de a intra în administraţia publică, Crișan a activat în sistemul bancar. Acesta a ocupat funcții precum director de sucursală la UniCredit Bank, director regional retail și director de agenție în cadrul Raiffeisen Bank.

Ioan-Adrian Crişan a mai deținut poziții de conducere în mediul privat, inclusiv director general executiv și director de vânzări. Activitatea sa a inclus coordonarea echipelor, gestionarea activităților de vânzări, relația cu clienții și implementarea strategiilor operaționale.

Declarația de avere a lui Ioan-Adrian Crișan

Noul președinte al CJ Sălaj are în proprietate, împreună cu soția sa, mai multe bunuri imobile: un teren intravilan de 460 m² în Zalău (2019), un teren agricol de 2307 m² în Fetiindia (2013) și o casă de locuit de 226 m² în Zalău (2019). De asemenea, el deține mai multe apartamente în Zalău: unul de 89 m² (moștenire, 12,5% cotă), unul de 28 m² (2023, 50% cotă) și unul de 42,62 m² (2024, 50% cotă), potrivit declarației sale de avere.

Crișan deține și două autoturisme: un Mercedes-Benz GLC (2015) și o Skoda Octavia (2016). Acesta are conturi, depozite și fonduri de investiții la mai multe bănci, precum BCR, UniCredit, Raiffeisen, Revolut, atât în lei, cât și în euro, inclusiv depozite de 55.000 lei și alte economii mai mici.

Președintele interimar al CJ Sălaj are și economii în fonduri de pensii private (Pilonul III). Veniturile declarate provin din salarii (Consiliul Județean Sălaj, activități anterioare în bancă și firme private), dobânzi bancare și venituri ale soției din salarii și alte surse.

Dinu Iancu Sălăjanu, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile

Decizia de vineri vine după ce preşedintele ales al CJ Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile de către procurorii DNA Cluj, fiind cercetat pentru săvârşirea a două infracţiuni de abuz în serviciu.

În acelaşi dosar, procurorii anticorupţie au dispus măsuri legale şi faţă de alţi funcţionari din cadrul instituţiei, respectiv Ioana Lavinia Ghilea, director executiv al Direcţiei Investiţii şi Programe Publice, cercetată pentru luare de mită în formă continuată, şi Jozsef Mate, şeful Serviciului Administrativ, cercetat pentru luare de mită şi complicitate la dare de mită în formă continuată.

Conform DNA, acţiunea penală a fost pusă în mişcare în cursul zilei de joi, vizând fapte ce ar fi perturbat buna funcţionare şi integritatea administrativă a Consiliului Judeţean Sălaj, notează Agerpres.

