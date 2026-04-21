Hubert Thuma: Ilie Bolojan are toată susținerea noastră să renegocieze protocolul cu PSD

O parte dintre liderii PNL i-au cerut lui Ilie Bolojan, în şedinţa PNL care a fost convocată marţi dimineaţă pentru a stabili următorii pași pentru rezolvarea crizei politice, să negocieze cu PSD un nou protocol de guvernare şi să ajungă la o "reconciliere".

Principalul contestatar din PNL al lui Ilie Bolojan crede că există șanse ca premierul să ajungă la o înțelegere cu PSD și să rămână în funcție. Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a mai spus și că protocolul cu PSD poate fi negociat pentru a calma spiritele.

Hubert Thuma: Premierul are toată susținerea noastră să meargă să renegocieze protocolul cu PSD

"Cred că trebuie să fim destul de maturi și să ajungem la o înțelegere că acest guvern trebuie să funcționeze. Premierul are toată susținerea noastră să meargă să renegocieze protocolul cu PSD pentru că trebuie să ajungem la o soluție", a declarat Hubert Thuma pentru Antena 3 CNN.

Întrebat care este soluția de reconciliere a PNL după ce respinge ultimatumul dat de PSD privind demisia lui Ilie Bolojan, acesta a spus: "Conducerea partidului trebuie să se ocupe de acest lucru. Cred că premierul are capacitatea de a reconcilia situația cu cei de la PSD".

Reamintim că ieri social-democrații s-au adunat la Palatul Parlamentului, unde au votat pentru retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. Mai mult decât atât, ulterior, PSD a venit și cu un ultimatum: dacă Ilie Bolojan nu își dă demisia, PSD intră în opoziție. Ulterior, premierul Ilie Bolojan a declarat că a luat act de decizia PSD, despre care a spus că este „complet greșită și iresponsabilă” față de România.