Hubert Thuma: Ilie Bolojan are toată susținerea noastră să renegocieze protocolul cu PSD
Data actualizării: 13:08 21 Apr 2026 | Data publicării: 12:56 21 Apr 2026

Hubert Thuma: Ilie Bolojan are toată susținerea noastră să renegocieze protocolul cu PSD
Autor: Doinița Manic

imagine cu premierul Ilie Bolojan Hubert Thuma crede că există șanse ca premierul să ajungă la o înțelegere cu PSD. Sursa foto: Agerpres

O parte dintre liderii PNL i-au cerut lui Ilie Bolojan să negocieze cu PSD un nou protocol de guvernare şi să ajungă la o "reconciliere".

O parte dintre liderii PNL i-au cerut lui Ilie Bolojan, în şedinţa PNL care a fost convocată marţi dimineaţă pentru a stabili următorii pași pentru rezolvarea crizei politice, să negocieze cu PSD un nou protocol de guvernare şi să ajungă la o "reconciliere".

Principalul contestatar din PNL al lui Ilie Bolojan crede că există șanse ca premierul să ajungă la o înțelegere cu PSD și să rămână în funcție. Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a mai spus și că protocolul cu PSD poate fi negociat pentru a calma spiritele.

Hubert Thuma: Premierul are toată susținerea noastră să meargă să renegocieze protocolul cu PSD

"Cred că trebuie să fim destul de maturi și să ajungem la o înțelegere că acest guvern trebuie să funcționeze. Premierul are toată susținerea noastră să meargă să renegocieze protocolul cu PSD pentru că trebuie să ajungem la o soluție", a declarat Hubert Thuma pentru Antena 3 CNN.

Întrebat care este soluția de reconciliere a PNL după ce respinge ultimatumul dat de PSD privind demisia lui Ilie Bolojan, acesta a spus: "Conducerea partidului trebuie să se ocupe de acest lucru. Cred că premierul are capacitatea de a reconcilia situația cu cei de la PSD".

Reamintim că ieri social-democrații s-au adunat la Palatul Parlamentului, unde au votat pentru retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. Mai mult decât atât, ulterior, PSD a venit și cu un ultimatum: dacă Ilie Bolojan nu își dă demisia, PSD intră în opoziție. Ulterior, premierul Ilie Bolojan a declarat că a luat act de decizia PSD, despre care a spus că este „complet greșită și iresponsabilă” față de România.

Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Hubert Thuma: Ilie Bolojan are toată susținerea noastră să renegocieze protocolul cu PSD
Publicat acum 22 minute
Raed Arafat, chemat la audieri de procurorii militari în cazul achiziției unui elicopter SMURD
Publicat acum 44 minute
Forumul național de neurologie: peste 300 de experți de renume internațional, soluții concrete și lansarea Rare Neuro Alliance
Publicat acum 48 minute
Tânăr de 21 de ani, lovit mortal de un tren pe ruta Cluj-Napoca–Budapesta
Publicat acum 53 minute
Stenograme din ședința PNL: Ce au discutat liberalii după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 13 ore si 8 minute
Exercițiul mai eficient decât mersul pe jos: Lucrează tot corpul, îmbunătățește circulația și întărește inima
Publicat acum 4 ore si 32 minute
Un aeroport din Europa se închide joi, timp de o lună și anulează toate zborurile. Mii de pasageri vor fi afectați
Publicat acum 3 ore si 31 minute
”Da, am văzut și eu cămara” cu șobolani, spune Emil Boc. Ripostă la mutarea PSD
Publicat acum 4 ore si 42 minute
Horoscop 21 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 58 minute
Ce aduce Sezonul Taurului pentru fiecare zodie până pe 21 mai
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close