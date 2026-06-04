€ 5.2581
|
$ 4.5223
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2581
|
$ 4.5223
 
DCNews Stiri Cezar Drăgoescu, "Breaking News" despre Încroșnatu, în direct la DC NEWS. Răzvan Dumitrescu: O minciună! E ca în bancul de la Radio Erevan

EXCLUSIV Cezar Drăgoescu, "Breaking News" despre Încroșnatu, în direct la DC NEWS. Răzvan Dumitrescu: O minciună! E ca în bancul de la Radio Erevan

Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 04 Iun 2026
Cezar Drăgoescu, Breaking News, în direct la DC NEWS. Răzvan Dumitrescu E ca în bancul de la Radio Erevan Cezar Drăgoescu, deputat USR. Sursa FOTO: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Un „Breaking News” lansat în direct de un deputat USR a fost rapid pus la îndoială în studioul DC News.

Cezar Drăgoescu, deputat USR, a fost invitat la emisiunea „Ce se întâmplă?”, difuzată de DC News și DC News TV, realizată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu, joi, 4 iunie 2026, la ora 12:00.

Discuția a abordat teme de actualitate politică, cu accent pe desemnarea noului premier, evoluțiile din scena politică și jocurile de strategie și culisele principalelor partide. În timpul intervenției sale, Cezar Drăgoescu a lansat un așa-zis „Breaking News” despre Corina-Raluca Încrosnatu, votată marți la conducerea ICR, însă afirmația a fost rapid contestată și demontată de Răzvan Dumitrescu, ceea ce a schimbat vizibil dinamica dezbaterii în studio.

"Aici este o minciună sfruntată pentru că am verificat"

Cezar Drăgoescu: "Vreți să vă dau un Breaking News, domnule Dumitrescu?"

Răzvan Dumitrescu: "Da, vă rog".

Cezar Drăgoescu: "Nu sunt vorbe, se poate urmări în Parlament în fiecare săptămână. Există, deja, o majoritate PSD-AUR atât în Plenul Parlamentului, la Cameră și Senat, cât și în Comisiile de specialitate. Astăzi, când noi vorbim, cele două partide colaborează și colaborează foarte bine. Vă dau 3 exemple din ultimele două săptămâni. Acum două zile a fost o înțelegere între PSD și AUR, pentru Institutul Cultural Român, unde a fost votată în funcția de președinte, din partea PSD, o doamnă Încroșnatu, o admiratoare a lui Putin și a lui Dughin".

Răzvan Dumitrescu: "Aici este o minciună sfruntată pentru că am verificat. Doamna Încroșnatu nu a fost niciodată vicepreședinta Fundației Titulescu, așa cum a susținut colegul dumneavoastră, domnul senator Ștefan Pălărie, dar niciodată, iar la presupusa întâlnire cu Dughin a participat vicepreședinta care era atunci, care nu era doamna Încroșnatu, și domnul Adrian Năstase. E ca în bancul de la Radio Erevan, adică 'domne nu i s-a dat bicicleta, i s-a luat bicicleta'. Nu a fost vicepreședinte și nu a participat la întâlnirea cu Dughin. De ce aveți nevoie să inventați astfel de lucruri în bătălia aceasta politică? Ele sunt ușor de verificat".

Cezar Drăgoescu: "Eu am alte informații și o să verific ce mi-ați comunicat dumnevoastră acum. Totuși, înțelegerea lor rămâne. Au pus președinte PSD și vicepreședinte AUR".

Răzvan Dumitrescu: "Toată conducerea fundației, care e un ONG, să găsește în toate documentele oficiale, pe ani, cine a fost. Doi, la întâlnirea cu Dughin există efectiv o postare pe site-ul fundației din vremea respectivă cu cine a fost. A fost întâlnire în trei și se poate verifica. A fost Dughin, domnul Adrian Năstase și doamna Mihaela Drăghici, vicepreședinte a fundației. Deci, este o minciună".

CITEȘTE ȘI: "Există deja o majoritate”. Declarația dimineții făcută de Fritz (USR)

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

usr
psd
aur
cezar dragoescu
razvan dumitrescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (2)

Ion Ionescu   •   04 Iunie 2026   •   14:15

Incă o dată se verifică faptul că această organizație fascistoidă ce se intitulează pompos, usr, a strâns în componența sa toți indivizii ce sunt dispuși să facă orice li se cere, fără să mai gândească. România trece prin vremuri foarte grele, dacă o ceată de..., nealeși decât de o ultraminoritate poate conduce destinele ei, iar acum, cu desemnarea acestui...ca prim ministru, îmi dau seama că suntem ultima țară din Europa. Cel mai vinovat este PSD=ul care doarme în bocanci, lăsându-i pe acești ultraminoritari să-și facă mendrele cu viitorul nostru și al copiilor noștri. Rușine PSD. O să ajungi și tu la lada de gunoi a istoriei alături de toate aceste hidre, cum se mai numesc așa zisele partide proeuropene

Ivan   •   04 Iunie 2026   •   14:01

Am spus-o și o repet, toți ăștia de la Uniunea Sărăcirii Românilor, mint cum respiră, Drăgoescu, Fritzi, Miruță, Buzoianu, Moșteanu, Barna, Voiculescu, Armand, Ghinea, Pălărie, Spătaru, Alexandru, Țoiu, Prună, Drulă și toți ceilalți asta fac mint și încearcă să manipuleze fără probleme !!!

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Verdictul CCR privind legea pentru implementarea programului SAFE - surse
Publicat acum 14 minute
Sfârșitul unei misiuni istorice: sonda MAVEN a NASA devine irecuperabilă după 11 ani de observații ale lui Marte
Publicat acum 24 minute
Care este diferența între anvelopele de vară și cauciucurile de iarnă?
Publicat acum 34 minute
Nouă state UE și două țări non-UE cer reguli mai stricte privind intrarea rușilor în Europa
Publicat acum 35 minute
Cezar Drăgoescu (USR), dezvăluiri din culisele discuțiilor cu Nicușor Dan: Mai departe, mingea va fi în terenul lui Tomac
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 42 minute
Scandal ca la ușa cortului într-un restaurant din Capitală. Andreea Bostanica și surorile Beregoi s-au luat la bătaie - VIDEO
Publicat acum 5 ore si 55 minute
DIGI România, precizări despre contractul de 196 milioane euro primit prin SAFE: Acord-cadru cu SRI
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Cezar Drăgoescu, "Breaking News" despre Încroșnatu, în direct la DC NEWS. Răzvan Dumitrescu: O minciună! E ca în bancul de la Radio Erevan
Publicat acum 6 ore si 55 minute
Horoscop 4 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 49 minute
BANCUL ZILEI: Studentul, replică savuroasă către un profesor
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close