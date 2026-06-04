Cezar Drăgoescu, "Breaking News" despre Încroșnatu, în direct la DC NEWS. Răzvan Dumitrescu: O minciună! E ca în bancul de la Radio Erevan

Cezar Drăgoescu, deputat USR, a fost invitat la emisiunea „Ce se întâmplă?”, difuzată de DC News și DC News TV, realizată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu, joi, 4 iunie 2026, la ora 12:00.

Discuția a abordat teme de actualitate politică, cu accent pe desemnarea noului premier, evoluțiile din scena politică și jocurile de strategie și culisele principalelor partide. În timpul intervenției sale, Cezar Drăgoescu a lansat un așa-zis „Breaking News” despre Corina-Raluca Încrosnatu, votată marți la conducerea ICR, însă afirmația a fost rapid contestată și demontată de Răzvan Dumitrescu, ceea ce a schimbat vizibil dinamica dezbaterii în studio.

"Aici este o minciună sfruntată pentru că am verificat"

Cezar Drăgoescu: "Vreți să vă dau un Breaking News, domnule Dumitrescu?"

Răzvan Dumitrescu: "Da, vă rog".

Cezar Drăgoescu: "Nu sunt vorbe, se poate urmări în Parlament în fiecare săptămână. Există, deja, o majoritate PSD-AUR atât în Plenul Parlamentului, la Cameră și Senat, cât și în Comisiile de specialitate. Astăzi, când noi vorbim, cele două partide colaborează și colaborează foarte bine. Vă dau 3 exemple din ultimele două săptămâni. Acum două zile a fost o înțelegere între PSD și AUR, pentru Institutul Cultural Român, unde a fost votată în funcția de președinte, din partea PSD, o doamnă Încroșnatu, o admiratoare a lui Putin și a lui Dughin".

Răzvan Dumitrescu: "Aici este o minciună sfruntată pentru că am verificat. Doamna Încroșnatu nu a fost niciodată vicepreședinta Fundației Titulescu, așa cum a susținut colegul dumneavoastră, domnul senator Ștefan Pălărie, dar niciodată, iar la presupusa întâlnire cu Dughin a participat vicepreședinta care era atunci, care nu era doamna Încroșnatu, și domnul Adrian Năstase. E ca în bancul de la Radio Erevan, adică 'domne nu i s-a dat bicicleta, i s-a luat bicicleta'. Nu a fost vicepreședinte și nu a participat la întâlnirea cu Dughin. De ce aveți nevoie să inventați astfel de lucruri în bătălia aceasta politică? Ele sunt ușor de verificat".

Cezar Drăgoescu: "Eu am alte informații și o să verific ce mi-ați comunicat dumnevoastră acum. Totuși, înțelegerea lor rămâne. Au pus președinte PSD și vicepreședinte AUR".

Răzvan Dumitrescu: "Toată conducerea fundației, care e un ONG, să găsește în toate documentele oficiale, pe ani, cine a fost. Doi, la întâlnirea cu Dughin există efectiv o postare pe site-ul fundației din vremea respectivă cu cine a fost. A fost întâlnire în trei și se poate verifica. A fost Dughin, domnul Adrian Năstase și doamna Mihaela Drăghici, vicepreședinte a fundației. Deci, este o minciună".

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