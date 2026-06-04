Cezar Drăgoescu, "Breaking News" despre Încroșnatu, în direct la DC NEWS. Răzvan Dumitrescu: O minciună! E ca în bancul de la Radio Erevan

Un „Breaking News” lansat în direct de un deputat USR a fost rapid pus la îndoială în studioul DC News.
Cezar Drăgoescu, deputat USR, a fost invitat la emisiunea „Ce se întâmplă?”, difuzată de DC News și DC News TV, realizată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu, joi, 4 iunie 2026, la ora 12:00.
Discuția a abordat teme de actualitate politică, cu accent pe desemnarea noului premier, evoluțiile din scena politică și jocurile de strategie și culisele principalelor partide. În timpul intervenției sale, Cezar Drăgoescu a lansat un așa-zis „Breaking News” despre Corina-Raluca Încrosnatu, votată marți la conducerea ICR, însă afirmația a fost rapid contestată și demontată de Răzvan Dumitrescu, ceea ce a schimbat vizibil dinamica dezbaterii în studio.
Cezar Drăgoescu: "Vreți să vă dau un Breaking News, domnule Dumitrescu?"
Răzvan Dumitrescu: "Da, vă rog".
Cezar Drăgoescu: "Nu sunt vorbe, se poate urmări în Parlament în fiecare săptămână. Există, deja, o majoritate PSD-AUR atât în Plenul Parlamentului, la Cameră și Senat, cât și în Comisiile de specialitate. Astăzi, când noi vorbim, cele două partide colaborează și colaborează foarte bine. Vă dau 3 exemple din ultimele două săptămâni. Acum două zile a fost o înțelegere între PSD și AUR, pentru Institutul Cultural Român, unde a fost votată în funcția de președinte, din partea PSD, o doamnă Încroșnatu, o admiratoare a lui Putin și a lui Dughin".
Răzvan Dumitrescu: "Aici este o minciună sfruntată pentru că am verificat. Doamna Încroșnatu nu a fost niciodată vicepreședinta Fundației Titulescu, așa cum a susținut colegul dumneavoastră, domnul senator Ștefan Pălărie, dar niciodată, iar la presupusa întâlnire cu Dughin a participat vicepreședinta care era atunci, care nu era doamna Încroșnatu, și domnul Adrian Năstase. E ca în bancul de la Radio Erevan, adică 'domne nu i s-a dat bicicleta, i s-a luat bicicleta'. Nu a fost vicepreședinte și nu a participat la întâlnirea cu Dughin. De ce aveți nevoie să inventați astfel de lucruri în bătălia aceasta politică? Ele sunt ușor de verificat".
Cezar Drăgoescu: "Eu am alte informații și o să verific ce mi-ați comunicat dumnevoastră acum. Totuși, înțelegerea lor rămâne. Au pus președinte PSD și vicepreședinte AUR".
Răzvan Dumitrescu: "Toată conducerea fundației, care e un ONG, să găsește în toate documentele oficiale, pe ani, cine a fost. Doi, la întâlnirea cu Dughin există efectiv o postare pe site-ul fundației din vremea respectivă cu cine a fost. A fost întâlnire în trei și se poate verifica. A fost Dughin, domnul Adrian Năstase și doamna Mihaela Drăghici, vicepreședinte a fundației. Deci, este o minciună".
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Incă o dată se verifică faptul că această organizație fascistoidă ce se intitulează pompos, usr, a strâns în componența sa toți indivizii ce sunt dispuși să facă orice li se cere, fără să mai gândească. România trece prin vremuri foarte grele, dacă o ceată de..., nealeși decât de o ultraminoritate poate conduce destinele ei, iar acum, cu desemnarea acestui...ca prim ministru, îmi dau seama că suntem ultima țară din Europa. Cel mai vinovat este PSD=ul care doarme în bocanci, lăsându-i pe acești ultraminoritari să-și facă mendrele cu viitorul nostru și al copiilor noștri. Rușine PSD. O să ajungi și tu la lada de gunoi a istoriei alături de toate aceste hidre, cum se mai numesc așa zisele partide proeuropene
Am spus-o și o repet, toți ăștia de la Uniunea Sărăcirii Românilor, mint cum respiră, Drăgoescu, Fritzi, Miruță, Buzoianu, Moșteanu, Barna, Voiculescu, Armand, Ghinea, Pălărie, Spătaru, Alexandru, Țoiu, Prună, Drulă și toți ceilalți asta fac mint și încearcă să manipuleze fără probleme !!!
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de Anca Murgoci