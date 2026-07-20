Un tânăr a provocat un accident, apoi a fugit și a abandonat un rănit. Polițiștii l-au găsit câteva ore mai târziu

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Un tânăr de 26 de ani este cercetat de polițiști după ce ar fi provocat un accident pe DN17, apoi ar fi fugit de la locul impactului, lăsând în urmă un rănit.

Un tânăr de 26 de ani din comuna Tiha Bârgăului a fost depistat, luni, de poliţişti, după ce noaptea trecută ar fi condus o maşină cu volan pe dreapta pe Drumul Naţional 17, ar fi colizionat o autoutilitară de pe sensul opus de mers şi ulterior ar fi părăsit locul accidentului, lăsând în urmă un pasager rănit.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, pasagerul din autoturism care a ajuns la spital are 22 de ani.

"Conducătorul autoturismului a părăsit locul evenimentului, înainte de sosirea poliţiştilor"

"Azi-noapte, în jurul orei 01:00, poliţiştii Serviciului Rutier Bistriţa-Năsăud şi ai Secţiei 2 Poliţie Rurală Prundu Bârgăului au intervenit pentru efectuarea cercetărilor, ca urmare a producerii unui accident rutier pe Drumul Naţional 17, între localităţile Mureşenii Bârgăului şi Piatra Fântânele. Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că un autoturism cu volan pe partea dreaptă, înmatriculat în străinătate, care se deplasa pe direcţia Bistriţa - Vatra Dornei, a intrat în coliziune cu o autoutilitară care circula din sens opus, condusă de un bărbat de 28 de ani, din judeţul Bihor. În urma accidentului, un tânăr de 22 de ani, din Tiha Bârgăului, pasager în autoturism, a fost rănit şi transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. (...) După producerea accidentului, conducătorul autoturismului a părăsit locul evenimentului, înainte de sosirea poliţiştilor", a precizat IPJ.

Poliţiştii au stabilit că la volanul autoturismului s-a aflat un tânăr de 26 de ani, din Tiha Bârgăului, care a fost depistat pe raza comunei de domiciliu de către poliţiştii de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale, Serviciul Rutier şi Secţia 2 Poliţiei Rurală Prundu Bârgăului, ocazie cu care s-a solicitat şi prezenţa unui echipaj pentru acordarea de îngrijiri medicale şi recoltarea probelor biologice.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului Rutier, în vederea stabilirii cauzei şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul, conform Agerpres.

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