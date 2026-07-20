BANCYUL ZILEI: Îngerul păzitor

Bancul zilei. Un tip este pe cale să traverseze strada, când o voce suavă îi șoptește din spatele lui:

-Nu traversa!

Omul nu traversează, iar în fața lui un accident groaznic. Un autobuz a trecut pe culoarea roșie, cu urmări de victime.

Ajunge omul în gară, dă să cumpere un bilet, iar vocea din spate îi spune să nu cumpere biletul la acel tren. A doua zi acesta află că trenul a deraiat, de asemenea cu multiple victime.

-Doamne, îți mulțumesc că ai avut grije de mine, spune omul cu voce tare.

-Nu este Domnul, se aude vocea suavă. Sunt îngerul tău păzitor!

-Îngerul meu păzitor, se întreabă omul? Știi, aș dori să te văd. Nu ai putea să te transformi într-o gâză, un fluture sau în ceva care să te pot vedea?

Atunci, un fluture vine și se așează pe mâna omului. Omul strivește cu palma fluturele, și mormăind printre dinți șuieră:

-Unde erai, mă, atunci când m-am însurat?