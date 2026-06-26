BANCUL ZILEI: Bulă, actor de Hollywood din Moldova

Bancul zilei. Bulă se întâlnește cu un amic, după o perioadă de timp.

— Măi Bulă, am auzit că te-ai făcut actor mare la teatrul cel nou de la Iași, zice cumătrul Vasile la o cană de vin.

— Apăi, m-am făcut, cumătre, că actoria e arta sufletului, nu-i așa o simplă meserie!

— Și ce rol ai avut tu în piesa de aseară, că am văzut că era sala plină de oameni?

— Am avut rolul principal, măi Vasile! Am jucat un boier mare, bogat, care murea otrăvit în actul trei.

— Ioi, și cum ai jucat scenografia aia, te-ai zvârcolit mult pe scenă, ai plâns?

— Nu m-am zvârcolit deloc, măi cumătre, că regizorul mi-o zis să fiu natural... Am băut o cofiță de vin de-al nostru de la Vaslui înainte de spectacol, am adormit direct pe jilț și când s-o terminat piesa, publicul striga: „Bravo, Bulă, n-am văzut în viața mea un mort care să sforăie așa de realist!”