Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: Bulă, actor de Hollywood din Moldova

BANCUL ZILEI: Bulă, actor de Hollywood din Moldova

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 26 Iun 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
banc1

Bancul zilei. Bulă se întâlnește cu un amic, după o perioadă de timp.

— Măi Bulă, am auzit că te-ai făcut actor mare la teatrul cel nou de la Iași, zice cumătrul Vasile la o cană de vin.

— Apăi, m-am făcut, cumătre, că actoria e arta sufletului, nu-i așa o simplă meserie!

— Și ce rol ai avut tu în piesa de aseară, că am văzut că era sala plină de oameni?

— Am avut rolul principal, măi Vasile! Am jucat un boier mare, bogat, care murea otrăvit în actul trei.

— Ioi, și cum ai jucat scenografia aia, te-ai zvârcolit mult pe scenă, ai plâns?

— Nu m-am zvârcolit deloc, măi cumătre, că regizorul mi-o zis să fiu natural... Am băut o cofiță de vin de-al nostru de la Vaslui înainte de spectacol, am adormit direct pe jilț și când s-o terminat piesa, publicul striga: „Bravo, Bulă, n-am văzut în viața mea un mort care să sforăie așa de realist!”

Vezi și: BANCUL ZILEI: Regretul vecinei

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Bancul zilei
Citește mai multe din Bancul zilei
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close