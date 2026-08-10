Controversatul procuror George Bucurică, reținut după ce a tras cu o armă letală în timp ce era imobilizat de polițiști. SNPPC: Comportamente cu iz interlop!

Foto: Facebook George Bucurică

Controversatul procuror George Bucurică a fost reținut după ce ar fi tras cu o armă letală în timp ce era imobilizat de polițiști. Totul s-a întâmplat pe terasa unui local public din Comuna Ribița, județul Hunedoara, în care erau circa 100 de persoane. Bucurică ar fi mers acolo având asupra sa un cuțit, un spray iritant lacrimogen, dar și un pistol.

UPDATE: Reacția Sindactului Național al Polițiștilor

Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) își exprimă public susținerea față de polițiștii atacați de controversatul procuror George Bucurică, în noaptea de 9 august 2026, pe terasa unui local public din Comuna Ribița, județul Hunedoara, în care erau circa 100 de persoane.

"Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) își exprimă public susținerea totală față de polițiștii din cadrul I.P.J. Hunedoara, care au intervenit exemplar, în noaptea de 9 august 2026, în Comuna Ribița, la o terasă unde se aflau circa 100 de persoane. Colegii noștri au demonstrat un profesionalism desăvârșit și un curaj extrem, imobilizând un bărbat recalcitrant, care avea asupra sa un adevărat arsenal de luptă: cuțit, spray iritant lacrimogen, precum și o armă letală, tip pistol, marca WALTHER, seria FBC 3400, de cal. 9X19. Personajul în cauză, care s-a comportat extrem de periculos, s-a dovedit a fi... procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, un magistrat cu un trecut extrem de celebru și interesant.

"Un scenariu de film cu gangsteri"

Evenimentele, consemnate în comunicatul emis, astăzi, 10 august 2026, de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia ne pun în fața unei realități șocante: un magistrat, dator prin Statut și prin fișa postului să vegheze la respectarea legii, a ales să o calce în picioare într-un mod de-a dreptul barbar. Pus sub acuzare pentru 5 fapte penale grave (nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz și posesie de armă fără drept - în condițiile în care I.P.J. Caraș-Severin / Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase (S.A.E.S.P.) a dispus, la 27.07.2026, anularea permisului de port-armă, aspect cunoscut de inculpat din data de 06.08.2026 -, tulburarea ordinii și liniștii publice, port sau folosire fără drept de obiecte periculoase și două infracțiuni de ultraj, la adresa colegilor noștri), acest magistrat în activitate a transformat o comunitate liniștită într-un scenariu de film cu gangsteri. Concret, în momentul în care colegii noștri, sesizați de cetățenii de la terasă, i-au solicitat legitimarea, în loc să se supună controlului legal, procurorul a refuzat, a provocat scandal, a atacat polițiștii cu un spray iritant lacrimogen și a fugit. Mai grav, în momentul imobilizării, acesta a folosit pistolul letal, trăgând un foc de armă, care din fericire nu a produs victime.

O sfidare revoltătoare la adresa societății, a breslei magistraților și a uniformei de polițist, pentru că statutul de procuror nu este un scut pentru rețele de imunitate sau comportamente cu iz interlop!

SNPPC: Nimeni nu este mai presus de lege. Roba de magistrat nu oferă imunitate în fața violenței

SNPPC reiterează un principiu fundamental al statului de drept: NIMENI NU ESTE MAI PRESUS DE LEGE! Roba de magistrat nu oferă imunitate în fața violenței și nu scuză derapajele comportamentale care pun în pericol viața cetățenilor și a oamenilor legii.

Apreciem reacția fermă a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a inculpatului. Solicităm Consiliului Superior al Magistraturii și instituțiilor abilitate o analiză severă și măsuri drastice! Astfel de elemente nu au ce căuta în sistemul judiciar românesc.

Suntem mândri de modul în care polițiștii din Hunedoara au acționat: ferm, legal și curajos, refuzând să se lase intimidați de funcția agresorului. SNPPC va monitoriza cu atenție acest caz, pentru a se asigura că ultrajul împotriva colegilor noștri și toate celelalte fapte grave vor fi pedepsite cu maximă asprime!", transmite SNPPC într-un comunicat de presă.

Știrea inițială:

Un procuror a fost reținut duminică noaptea, pentru 24 de ore, fiind acuzat că a produs un scandal într-un local public din județul Hunedoara, iar la venirea unui echipaj de poliție a folosit un spray lacrimogen și a tras cu un pistol letal în timp ce era imobilizat de agenți.

Conform unor surse din anchetă citate de Agerpres, este vorba de procurorul Radu George Bucurică de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.

Val de acuzații pentru procurorul Radu George Bucurică. Cum s-a întâmplat totul

Potrivit Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, incidentul s-a întâmplat pe terasa unui local public din Comuna Ribița, județul Hunedoara, în care erau circa 100 de persoane. Procurorul Bucurică ar fi mers acolo neinvitat, având asupra sa un cuțit, un spray iritant lacrimogen, dar și un pistol.

Oamenii ar fi sunat la 112, iar lucrurile ar fi degenrat după ce polițiștii i-ar fi solicitat procurorului să se legitimeze. Bucurică ar fi refuzat să facă asta, iar apoi ar fi folosit spray-ul împotriva polițiștilor și ar fi tras cu pistolul în momentul în care aceștia au încercat să-l imobilizeze. Ulterior, el ar fi fugit de oamenii legii care au pornit în urmărirea sa.

Bucurică avea un pistol asupra lui deși rămăsese fără permis de port-armă, anulat pe 27 iulie de IPJ Caraș Severin - Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, lucru despre care Bucurică știa din data de 6 august.

După cele întâmplate, procurorul a fost reținut pentru 24 de ore, iar acum este urmărit penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și ultraj.

Precizările Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

"Procurorul de caz din cadrul secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a dispus în cursul zilei de ieri, 09.08.2026, punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura reţinerii pentru 24 ore faţă de un inculpat, având calitatea de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș Severin. Din probatoriul administrat a rezultat următoarea situaţie de fapt:

La data de 09.08.2026, în jurul orei 02:48, inculpatul a intrat pe terasa unui local public din Comuna Ribița, jud. Hunedoara, în care erau circa 100 de persoane, având asupra sa un cuțit, un spray iritant lacrimogen, precum și o armă letală tip pistol, marca WALTHER, seria FBC 3400, de cal. 9X19, în condițiile în care IPJ Caraș Severin - Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase a dispus la 27.07.2026 anularea permisului de port-armă, aspect cunoscut de inculpat din 06.08.2026.

În jurul orei 03.00, fiind solicitat să se legitimeze de către organele de poliție, a refuzat, a ridicat tonul, deranjând persoanele care se aflau în local și a fugit de organele de poliție care au plecat în urmărirea sa, după ce anterior a folosit spray-ul iritant lacrimogen împotriva acestora, iar la momentul imobilizării sale de către organele de poliție, ar fi tras fără drept cu arma letală deținută asupra sa.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale este etapă a procesului penal reglementată de C.proc.pen., având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate ce nu poate, în nici o situaţie, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție" transmite Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia într-un comunicat de presă.

Ancheta este realizată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

Radu George Bucurică, un procuror controversat

Reamintim că în anul 2018, Bucurică a fost acuzat că a hărțuit sexual o tânără, parte vătămată într-un dosar pe care el îl instrumenta atunci la Parchetul Judecătoriei Oravița (Caraș-Severin). Dosarul fusese clasat de două ori de Parchet.

Prima oară când a fost declarat nevinovat de Parchetul Curții de Apel Timișoara, procurorul desemnat să ancheteze magistrați spunea că „nu există probe care să ateste că procurorul ar fi pretins de la persoana vătămată favoruri de natură sexuală în scopurile prevăzute în textul de incriminare”.

Ulterior, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara confirmase soluția procurorului, dar tânăra a contestat ordonanța de clasare în instanță. În cele din urmă Curtea de Apel Timișoara a admis cererea tinerei și a retrimis dosarul la procuror pentru reluarea anchetei. Ce s-a întâmplat apoi cu ancheta penală e un mister pentru că date despre acest dosar nu au mai apărut. Totuși, știm că pentru aceleași fapte, procedura disciplinară s-a încheiat definitv în 2021, cu suspendarea lui Bucurică din funcție pentru două luni.

Și soția unui primar anchetat de Bucurică, spunea că a fost hărțuită de procuror

Tot în acea perioadă, și fost soție a unui primar anchetat de Bucurică, spunea că a fost hărțuită de procuror.

"Totul a început după ce a câștigat fostul meu soț primul mandat la Primăria Oravița. Cu un grup de prieteni de-ai mei ieșeam tot timpul la tenis de câmp și venea și el. De acolo a început tot. Mi-a spus că nu înțelege de ce am divorțat pentru că sunt o persoană frumoasă, atrăgătoare, apoi cu mesajele de pe Facebook. De câte ori am fost la un restaurant, a fost și el, venea lângă mine, să vorbească, să danseze, profita de orice apropiere ca să pună mâna pe mine. Totul a degenerat, a început să propună să ne întâlnim, i-am zis dacă vrea să ne întâlnim la un loc public, la un restaurant și a zis că e de preferat la el în birou și... a fost urât. Nu ne-am întâlnit niciodată doar noi doi. (...) Multora le este frică de el în oraș. La cum se comportă, eu zic că da (procurorul s-a întors împotriva primarului pentru că soția acestuia l-a refuzat, n.r.). (...) A fost discuția să mergem la o cafea, într-un loc public. El a zis că mai bine să mergem la Costel, în patul lui". Spunea aceasta în 2018. Vezi mai mult AICI.

În trecut, procurorul Bucurică a fost acuzat de lucruri asemănătoare și de fiica fostului avocat Teofil Drugărin.

Cum se apăra procurorul Bucurică

La acea vreme procurorul Bucurică susținuse în mai multe interviuri că este nevinovat și că mărturiile femeilor erau doar încercări de intimidare și denigrare orchestrate de persoane cărora le-a deschis dosare penale.

"După cum știți, sexul și agresiunile sexuale fac deliciul presei. Acele acuzații anterioare și acele înregistrări au fost retractate de cei care le-au formulat. Și nu în fața mea, în fața publicului, ci în fața judecătorilor, a magistraților care investigau acele cauze care mă priveau și în care se prezentau acele înregistrări ca fiind probe ale unor infracțiuni. (...) Scopul mediat este de a mă scoate pe linie moartă din anumite investigații pe care le-am început, le-am condus și se apropie de un final. Ca urmare, persoanele interesate sunt nu numai extrem de virulente la adresa mea, dar sunt extrem de interesate să stopeze astfel de investigații. Aceste persoane au legătură cu mediul infracțional. Faptul că unele din persoane ocupă și funcții publice prezintă doar importanță cu privire la natura faptelor pe care aceștia le pot comite. Nu vă pot da nume, sunt investigații pe rol, nu numai cu privire la acele persoane, dar și cu privire la persoanele care au generat o astfel de situație creatoare de așa zise acuzații false la adresa mea", spunea Bucurică într-un interviu pentru Express de Banat.