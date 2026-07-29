După ani de refuzuri, România câștigă definitiv în cazul Paul Lambrino / update

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Curtea de Casaţie a Franţei a respins definitiv recursul lui Paul Lambrino împotriva hotărârii Curţii de apel Paris care decisese predarea sa către România pentru executarea pedepsei.

Potrivit lui Radu Marinescu, fostul ministru al Justiției, este un succes deosebit al autorităţilor judiciare române, al Ministerului de Justiţie şi al echipei care a lucrat profesionist la cooperarea judiciară internaţională.

După mai multe refuzuri succesive de predare, Radu Marinescu a zis că a perseverat, s-a sesizat CJUE care a dat dreptate României, a revenit cu solicitarea de predare și în final „am triumfat definitiv!”

„Curtea de Casație a Franței a respins recursul lui Paul de Romania, împotriva hotărârii Curții de apel Paris care decisese predarea sa către România pentru executarea pedepsei.

Este un succes deosebit al autorităților judiciare romane, al Ministerului de Justiție, al echipei care a lucrat profesionist la cooperarea judiciară internațională în timpul mandatului meu.

După mai multe refuzuri succesive de predare am perseverat, s-a sesizat CJUE care a dat dreptate României, am revenit cu solicitarea de predare și în final am triumfat definitiv!

Paul de Romania se adaugă galeriei de condamnați sau urmariti penal cu notorietate aduși în România în timpul mandatului meu. Fapte, nu vorbe!”, a transmis Radu Marinescu.

UPDATE: Instanța supremă din Franța a respins definitiv recursul formulat de Paul Lambrino, confirmând decizia de predare către autoritățile române



Ministerul Justiției informează că, astăzi, 29 iulie 2026, Cour de cassation (Curtea de Casație a Franței) a respins definitiv recursul formulat de Paul de România împotriva deciziei de predare către autoritățile române. Prin această hotărâre, decizia de executare a mandatului european de arestare și de predare a persoanei solicitate către România a devenit definitivă.

Hotărârea pronunțată astăzi urmează emiterii și punerii în executare a celui de-al treilea mandat european de arestare, în urmărirea îndeplinirii actului de justiție și a executării hotărârilor judecătorești definitive.

Decizia instanței supreme franceze reconfirmă cooperarea judiciară eficientă dintre România și Republica Franceză și angajamentul comun al celor două state pentru aplicarea principiilor statului de drept și respectarea obligațiilor asumate în cadrul mecanismelor europene de cooperare judiciară.

Totodată, această hotărâre confirmă buna funcționare a mandatului european de arestare, un instrument important de cooperare judiciară în materie penală la nivelul Uniunii Europene.

În jurisprudența sa constantă, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reconfirmat principiul încrederii reciproce între statele membre, subliniind faptul că executarea unui mandat european de arestare reprezintă regula, iar refuzul executării sau al predării poate interveni numai în situații excepționale, strict delimitate de dreptul Uniunii Europene.

Ministerul Justiției apreciază cooperarea eficientă dintre autoritățile judiciare române și franceze și reafirmă angajamentul României pentru consolidarea cooperării judiciare europene, ca instrument esențial pentru asigurarea executării hotărârilor judecătorești definitive și pentru protejarea statului de drept în spațiul Uniunii Europene.

De ce a fost condamnat Paul Lambrino



Reamintim că în anul 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat definitiv pe Paul Lambrino la trei ani şi patru luni de închisoare cu executare în dosarul retrocedării ilegale a Fermei regale de la Băneasa.

El a fugit din România înainte de pronunţarea sentinţei, stabilindu-se în Franţa. În iunie 2022, a fost prins la Paris, dar o Curte de Apel a refuzat să îl extrădeze, pe motiv că există un "risc real" ca drepturile lui fundamentale să-i fie încălcate în ţara noastră.

Paul este acuzat că a colaborat cu o grupare începând din 2006, pentru a recupera proprietăţi pe care le revendica sub calitatea de moştenitor al Familiei Regale. Tatăl lui Paul de România, Carol Mircea Grigore, născut în 1920, a fost unul dintre fiii lui Carol al II-lea, rege al României între 1930 şi 1940.