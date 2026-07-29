Adolescentă de 15 ani, salvată în ultima clipă de la înec de un polițist și de mai mulți trecători

Scandalul a izbucnit între polițiști și jurnaliști. Foto: Pixabay

O adolescentă de 15 ani din Râmnicu Vâlcea a fost salvată de la înec de un polițist și mai mulți trecători, după ce s-ar fi aruncat în râul Olănești de pe un pod.

O adolescentă de 15 ani a fost salvată de la înec de către un poliţist şi mai mulţi trecători care au observat-o chiar în momentul în care s-ar fi aruncat în râul Olăneşti de pe un pod din Râmnicu Vâlcea.

Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Vâlcea, incidentul s-a petrecut în noaptea de marţi spre miercuri, tânăra fiind adusă la mal conştientă de către cei care au intrat după ea în apă.

Adolescenta a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale

"Agentul-şef de poliţie Sorin Paraschiv, din cadrul Poliţiei municipiului Râmnicu Vâlcea, a intervenit de urgenţă pentru salvarea unei adolescente în vârstă de 15 ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, care s-ar fi aruncat în râul Olăneşti, de pe podul din zona Catedralei Ostroveni. Alături de mai mulţi trecători care au reacţionat fără ezitare, poliţistul a intrat în apă şi a reuşit să o aducă în siguranţă la mal, aceasta fiind ulterior preluată de un echipaj medical", a informat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Eduard Văduva.

Adolescenta a fost ulterior transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

"Le reamintim tuturor că, în momentele dificile, sprijinul celor din jur poate face diferenţa. Încurajăm persoanele care se confruntă cu probleme sau trec prin perioade de cumpănă să discute cu familia, cu prietenii sau cu persoane care le pot oferi ajutor şi îndrumare. Un gest de încredere şi o conversaţie purtată la timp pot preveni producerea unor tragedii", a adăugat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, conform Agerpres.

România, lider al tragediilor în apă

O tragedie a fost evitată la limită. Potrivit datelor EUROSTAT, jumătate dintre decesele prin înec din 2021 din Uniunea Europeană s-au produs în doar patru ţări, iar România a fost atunci liderul clasamentului european.

Astfel, în ţara noastră au murit, în 2021, 1020 de persoane prin înec, ceea ce reprezintă, 19,5% din totalul deceselor la nivel european din această cauză. Celelalte trei ţări din top 4 sunt Franţa (673 – 12,9% din total), Spania (510 – 9,8% din total) şi Polonia (454 – 8,7% din total).

Şi, dacă ne uităm la tragediile care au avut loc în România, cele mai multe înecuri au loc la scăldat, fie în mare, fie în lacuri sau iazuri, ori chiar în piscine. Numărul românilor înecaţi în urma inundaţiilor este unul redus.

Nimeni nu sună alarma, însă. Politicienii şi principalele instituţii nu transmit mesaje, în timp ce în educaţia pentru prevenirea unor astfel de tragedii nu pare să se investească.

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat la 23 iulie 2026 lansarea unui nou pachet tehnic pentru a ajuta guvernele și comunitățile să implementeze șapte măsuri dovedite pentru reducerea deceselor cauzate de înec. Cele șapte strategii, grupate sub acronimul PROTECT, traduc viziunea primei Strategii Globale pentru Prevenirea Înecului în îndrumări politice practice și acționabile. Strategia a fost lansată de Alianța Globală pentru Prevenirea Înecului, găzduită de OMS, în 2025. Potrivit https://www.who.int/, pachetul PROTECT oferă factorilor de decizie recomandări concrete, bazate pe dovezi, în șapte domenii interconectate pentru a consolida siguranța în jurul apei.

Cum poate fi prevenit înecul. Dr. Ciuhodaru, mic ghid de supraviețuire

Având în vedere cazurile recente de înec, medicul Tudor Ciuhodaru a transmis un amplu ghid de prevenție și supraviețuire, atrăgând atenția asupra principalelor greșeli care duc la astfel de tragedii și subliniind că înecul rămâne una dintre cauzele majore de deces în sezonul estival. Acesta a explicat că multe dintre situațiile dramatice pot fi evitate prin respectarea unor reguli simple de siguranță în apă și prin educație medicală de bază.

"Cum poate fi prevenit înecul. (Mic) ghid de supraviețuire. Un copil de 5 ani e în stare gravă și un bărbat de 56 de ani a murit înecat în ultimele zile.

Sunt 7 lucruri care vă pot salva viața:

1. NU înotaţi în zonele de plajă nesupravegheate/neamenajate sau fără persoane în jur. Apa poate fi înşelătoare şi pentru înotătorii experimentaţi.

2. NU ignorați avertizările şi indicaţiile salvamarilor.

3. NU intraţi în apă imediat după ce aţi consumat alcool, aţi mâncat copios sau după un efort fizic intens.

4. NU intraţi brusc în apă. Diferenţa mare de temperatură poate duce la deces prin hidrocuţie (şoc termic). Udaţi în prealabil faţa, gâtul, ceafa, pieptul, spatele pentru a permite termoreglarea. Evitaţi îmbăiatul fără acomodare dacă aţi stat mult în soare sau dacă temperatura apei e mai mică de 20 de grade.

5. NU plonjați. Impactul poate duce la deces prin traumatism craniocerebral sau lezarea coloanei cervicale.

6. NU lăsați nesupravegheaţi copiii, vârstnicii şi persoanele cu afecţiuni asociate.

7. NU vă supraevaluaţi. Apa poate fi înşelătoare chiar şi pentru înotătorii experimentaţi. 90 % dintre înecaţi sunt persoane care ştiau să înoate, unii chiar buni înotători. Dacă nu ştiţi să înotaţi fiţi atenţi la adâncimea apei, la curenţi sau valuri.

Atenție!!! Asocierea alcool + înot e letală. 50 % din cazurile de înec la tineri au avut loc pe fondul consumului de alcool. Anul trecut 46 de oameni și-au pierdut viața.

(!!!) 10 lucruri pe care trebuie să le ştiţi despre înec.

1. E frecvent letal - a treia cauză de deces la adult în sezonul estival.

2. Primul ajutor constă în scoaterea din apă urmată de evaluarea şi stabilizarea semnelor vitale.

3. Şansele de reuşită sunt condiţionate de intensitatea şi durata lipsei de oxigen la nivelul organismului determinată atât de durata submersiei, temperatura apei cât şi de vârstă, boli sau leziuni asociate.

4. De aceea salvatorul trebuie să ajungă la victimă cât mai rapid.

5. După 4-5 minute şansele de reuşită scad.

6. Siguranţa salvatorului e pe primul plan.

7. Apreciaţi corect resursele fizice necesare unui astfel de demers.

8. Aveţi grijă la posibilele reacţii de panică în care victima se agaţă de salvator şi pune viaţa ambelor persoane în pericol.

9. Victima care a plonjat este considerată ca având leziuni de coloană vertebrală. Stabilizaţi cu mâinile gâtul victimei în poziţie neutră. Scoateţi victima din apă pe un suport rigid.

10. Evaluaţi semnele vitale. Dacă sunt prezente, se plasează pacientul în poziţie laterală de siguranţă iar dacă sunt absente se începe resuscitarea cardiopulmonară. După restabilirea semnelor vitale se va efectua încălzirea progresivă până la sosirea echipajului medical de urgenţă.

Rețineți:

1. Sunt peste 5000 decese prin înec anual doar în UE.

2. Peste 230000 de persoane mor prin înec în fiecare an.

3. Înecul este a doua cauză de deces la copii și adolescenți.

4. Supravieţuirea unei submersii prelungite, chiar după resuscitarea îndelungată, este neobişnuită.

5. Vreau ca aceste ,,Noțiuni de prim ajutor” să fie predate în toate școlile din România. Legea Ciuhodaru a fost depusă în Parlament.

Sper să susțineți și acest demers", a postat medicul Tudor Ciuhodaru pe Facebook.

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