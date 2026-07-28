Petiție cu mii de semnături pentru extinderea Magistralei M3 Preciziei - Chiajna

Sursa Foto: Agerpres

Mii de persoane au semnat o petiție prin care solicită accelerarea proiectului de extindere a Magistralei M3 pe traseul Preciziei - Chiajna.

Orheanu Dragoș, Dordea Claudiu și Vlădău Gabriel, consilieri locali și cetățeni ai comunei Chiajna, au depus o petiție, susținută de mii de semnături, prin care solicită accelerarea proiectului de extindere a Magistralei M3 pe traseul Preciziei - Chiajna, cu stații în zona Dudu și Militari Residence.

Aceștia cer aprobarea indicatorilor tehnico-economici, identificarea surselor de finanțare, lansarea procedurilor de proiectare și execuție, precum și organizarea unei întâlniri între autoritățile implicate pentru stabilirea unui calendar de implementare.

Petiție către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), Compania Națională de Căi Ferate "Metrorex" S.A., Primăria Comunei Chiajna și Consiliul Județean Ilfov

Construim metrou în Chiajna! Extinderea Magistralei M3 Preciziei - Chiajna (Militari Residence)

Subsemnații, Orheanu Dragoș, Dordea Claudiu și Vlădău Gabriel, în calitate de consilieri locali și cetățeni ai comunei Chiajna, alături de membrii comunității locale, vă înaintăm prezenta petiție, formulată în temeiul art. 51 din Constituția României și al O.G. nr. 27/2002 privind soluționarea petițiilor.

Prin această petiție, susținută de peste 6.842 de semnături adunate într-o saptamâmă, ale cetățenilor afectați direct, solicităm accelerarea demersurilor și asumarea instituțională a proiectului de extindere a Magistralei de metrou M3 pe segmentul Preciziei – Chiajna, cu stații propuse în zona Dudu și Militari Residence.

Comuna Chiajna a cunoscut o dezvoltare rezidențială accelerată, populația reală depășind cu mult cifrele oficiale, iar infrastructura rutieră existentă este complet depășită. Traficul zilnic către municipiul București afectează grav calitatea vieții, mediul și siguranța rutieră.

Având în vedere existența unor discuții și a unui proiect preliminar la nivelul autorităților centrale și locale, solicităm următoarele:

- Aprobarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărâre de Guvern;

- Identificarea și alocarea surselor de finanțare (fonduri europene, PNRR, buget de stat);

- Lansarea procedurilor de achiziție pentru proiectare și execuție;

- Organizarea unei întâlniri interinstituționale între toate autoritățile implicate, pentru aliniere și stabilirea unui calendar de implementare.

De ce este important?

Extinderea rețelei de metrou reprezintă singura soluție viabilă și pe termen lung pentru decongestionarea traficului din această zonă.

Proiectul este vital pentru:

Reducerea timpilor de deplasare: Mii de cetățeni vor beneficia de un transport rapid, eficient și predictibil. Îmbunătățirea calității aerului: Diminuarea traficului auto va contribui la scăderea poluării. Creșterea siguranței rutiere: Mai puține mașini pe șosele înseamnă mai puține accidente. Dezvoltarea durabilă a zonei metropolitane: Un sistem de transport public modern și extins este esențial pentru un oraș european modern. De asemenea, extinderea Magistralei M3 va genera beneficii economice semnificative, prin creșterea mobilității forței de muncă, reducerea costurilor asociate congestionării traficului și creșterea atractivității investiționale a zonei vestice a Bucureștiului și a județului Ilfov.

Considerăm această investiție drept o prioritate strategică de interes public și național și solicităm autorităților competente să trateze cu maximă responsabilitate această cerere legitimă a zecilor de mii de cetățeni afectați zilnic de lipsa infrastructurii de transport public adecvate.

Vă mulțumim pentru timpul acordat și așteptăm un răspuns oficial cu privire la stadiul actual și pașii concreți pe care îi veți întreprinde pentru realizarea acestei investiții vitale.

VEZI PETIȚIA AICI.