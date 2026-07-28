Valeria Enache - numită inspector general al Inspectoratului de Stat în Construcții

Valeria Enache a fost numită luni în funcția de inspector general al Inspectoratului de Stat în Construcții.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Valeria Enache se numește în funcția de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcții, se arată în decizia semnată de premierul interimar, Ilie Bolojan.

Aceasta o înlocuiește în funcție pe Adina Marilena Szitar, care a fost revocată, la cerere, din această calitate.

Adina Szitar a fost numită în martie în funcția de inspector general al Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC), la propunerea USR.

Deciziile au fost publicate luni seara în Monitorul Oficial, potrivit Agerpres.

Inspectoratul de Stat în Construcții este instituția responsabilă cu controlul respectării legislației în domeniul construcțiilor, verificarea disciplinei în autorizarea și executarea lucrărilor, precum și monitorizarea aplicării reglementărilor tehnice în sector.