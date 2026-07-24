Alertă alimentară la Penny. Două produse sunt retrase de pe piață. Consumatorii care le-au cumpărat să NU le consume

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Două produse comercializate de Penny sunt retrase de la vânzare. Clienții sunt atenționați să nu le consume.

”RECHEMARE PRODUS| Semințe WELLGOOD comercializate în magazinele PENNY

ANSVSA informează consumatorii că furnizorul ENCINGER SK s.r.o. retrage de pe piață două sortimente de semințe marca WELLGOOD, întrucât a fost depășit nivelul maxim admis de acid cianhidric. Nu poate fi exclusă existența unui risc pentru sănătate.

Produsele vizate:

WELLGOOD Semințe de in 200 g / Flax Seeds 200 g

GTIN: 4070308146454

Date de expirare cuprinse între 20.11.2026 și 09.02.2027

WELLGOOD Mix semințe pentru salată 200 g / Mixed Seeds for Salads 200 g

GTIN: 4337256946483

Date de expirare cuprinse între 29.08.2026 și 03.11.2026

Consumatorii care au cumpărat aceste produse sunt rugați să nu le consume.

Produsele pot fi returnate în oricare magazin PENNY, iar contravaloarea se restituie fără prezentarea bonului fiscal. Stocul afectat a fost deja retras de la vânzare.

Rechemarea vizează exclusiv datele de expirare indicate mai sus, pentru produsele livrate în magazinele PENNY. Alte loturi ale mărcii WELLGOOD nu sunt afectate.

Semințele de in conțin în mod natural compuși care pot elibera acid cianhidric, motiv pentru care legislația europeană stabilește limite maxime pentru acest contaminant. Depășirea limitei impune retragerea produselor, ca măsură de precauție.

Informații suplimentare: Rewe România - 0800.110.111 (luni-sâmbătă, 08:00-21:00) sau contact@penny.ro” anunță ANSVSA.