Chris Brown, în fața tribunalului din Londra. Anunțul care a luat prin surprindere - Foto Facebook

Cântărețul american Chris Brown a făcut un pas important în dosarul penal deschis în Marea Britanie după un incident petrecut într-un club exclusivist din Londra.

Chris Brown, în vârstă de 37 de ani, a pledat vinovat, vineri, în fața Tribunalului Southwark Crown Court din Londra, pentru infracțiunea de „affray”, echivalentul în legislația britanică al implicării într-un act de violență care provoacă teamă în rândul publicului și tulbură grav ordinea publică.

Incidentul din clubul exclusivist care a dus la proces

Cazul are la bază un incident petrecut în 2023, într-un club privat din cartierul londonez Mayfair, unde artistul este acuzat că a agresat un bărbat în timpul unei altercații, potrivit The Independent.

Inițial, Chris Brown urma să fie judecat în acest an pentru acuzații mult mai grave, însă acestea au fost retrase în urma unui acord încheiat în instanță. Procurorii britanici au renunțat la capetele de acuzare privind vătămarea corporală, tentativa de provocare a unor vătămări grave și deținerea unei arme improvizate, în acest caz, o sticlă, într-un loc public.

Potrivit anchetatorilor, artistul ar fi lovit victima de două ori în cap cu o sticlă în timpul altercației. Procurorii au susținut, de asemenea, că în conflict ar fi intervenit și antrenorul vocal al cântărețului, Omololu Akinlolu, care ar fi continuat agresiunea chiar și după ce victima căzuse la pământ.

Victima a ajuns la spital, iar colaboratorul artistului a pledat și el vinovat

Bărbatul agresat a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale pentru răni la cap și la genunchi.

Omololu Akinlolu, în vârstă de 40 de ani și inculpat în același dosar, a pledat la rândul său vinovat pentru infracțiunea de „affray”, privind tulburarea gravă a ordinii publice. Sentințele pentru cei doi urmează să fie pronunțate pe 26 octombrie.

Reprezentanții Crown Prosecution Service (CPS), instituția responsabilă de urmărirea penală în Anglia și Țara Galilor, au descris incidentul drept un atac violent și neprovocat, subliniind că nimeni nu este mai presus de lege, indiferent de notorietate.

Chris Brown rămâne în libertate pe cauțiune

Chris Brown s-a prezentat la tribunal însoțit de agenți de securitate și a salutat grupul restrâns de fani adunați în fața clădirii instanței.

Artistul rămâne în libertate pe cauțiune. La o audiere anterioară, instanța i-a impus plata unei garanții de 5 milioane de lire sterline și i-a permis să își continue turneul internațional, cu condiția de a preda pașaportul autorităților britanice de fiecare dată când revine în Regatul Unit.

Procesul este unul dintre cele mai mediatizate în care este implicat cântărețul american, care, pe lângă succesul din cariera muzicală, s-a confruntat de-a lungul anilor cu mai multe probleme de natură juridică.