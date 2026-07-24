Saturn retrogradează. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni pentru fiecare zodie - VIDEO

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Saturn își începe retrogradarea în primul semn al zodiacului.

Pe 26 iulie, Saturn își va începe retrogradarea în semnul Berbecului, care va dura până pe 11 decembrie.

Cine este Saturn? Planeta limitelor, disciplinei, construcției, rezilienței și cel mai important, a maturizării. În astrologie, este cunoscut și sub numele de Marele Malefic sau Lordul timpului. Arhetipul Berbecului simbolizează lupta, curajul, inițiativa, impulsivitatea și furia.

Lui Saturn îi plac oricum blocajele, testele și întârzierile. Însă, atunci când retrogradează, ține mai abitir la acestea.

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Deci urmează o perioadă în care dacă, în viața noastră, este ceva lipsit de autenticitate, Saturn se va asigura că nu mai putem continua.

Astrologul Daniela Simulescu ne va oferi previziunile și recomandările pentru fiecare semn zodiacal, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată vineri, 24 iulie, începând cu ora 20.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.