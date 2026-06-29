Semafor intermitent pe verde - cine şi cum are prioritate? Detalii la DC Conducem

DC Conducem vă aduce noi informaţii interesante din trafic.

Cine şi cum are prioritate în cazul unui semafor intermitent verde? Titi Aur explică, pornind de la un clip filmat în trafic.

Ce maşini SH preferă şoferii români? Care sunt criteriile după care aceştia fac achiziţia?

Prezentăm, de asemenea, şi alte imagini din trafic, pentru a explica cum s-a ajuns acolo, dar şi ce trebuie făcut pentru a evita astfel de incidente.

Titi Aur, invitatul permanent al emisiunii DC Conducem, vine cu toate explicaţiile, atât pentru şoferi, cât şi pentru ceilalţi participanţi la trafic.

Emisiunea se transmite marţi, 30 iunie, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.

Rămâneţi alături de noi!