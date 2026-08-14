Aura Imbarus, invitata săptămânii la „De Ce Citim” / VIDEO

Aura Imbarus, la „De Ce Citim”

Scriitoarea Aura Imbarus este invitata ediției de săptămâna aceasta a emisiunii „De Ce Citim”.

Sâmbătă, 15 august 2026, de la ora 17:00, scriitorul Flaviu George Predescu o va avea invitată pe scriitoarea Aura Imbarus. Dialogul se va axa pe două dintre cărțile publicate de scriitoare.

Dr. Aura Imbarus este o antreprenoare educațională premiată, autoare de bestselleruri, jurnalistă, speaker motivațional, educatoare și susținătoare culturală dedicată inspirării transformării personale, leadershipului și înțelegerii interculturale.

Munca sa acoperă domeniul educației, antreprenoriatului, comunicării și leadershipului comunitar, împuternicind indivizii și organizațiile să obțină un succes semnificativ și durabil.

Este autoarea bestsellerului Amazon „Out of the Transylvania Night: A Story of Tyranny, Freedom, Love and Identity” (Din noaptea din Transilvania: o poveste despre tiranie, libertate, iubire și identitate), un memoriu captivant care povestește copilăria sa sub regimul comunist din România și călătoria sa spre libertate în America. Cartea a fost ulterior extinsă și republicată sub titlul „Echoes of the Red Dawn: From Transylvania’s Night of Communism to Its Trace on American Soil” (Ecourile zorilor roșii: de la noaptea comunismului din Transilvania la urmele sale pe pământ american), explorând impactul durabil al totalitarismului asupra identității, rezilienței și experienței imigranților.

De asemenea, este autoarea cărții „Conversations with the Past” (Conversații cu trecutul), o carte de dezvoltare personală premiată, recunoscută de Reader's Favorite și numită finalistă la Premiile pentru cea mai bună carte din 2020.

Cartea a fost tradusă și publicată în limba română de Editura Creator/Libris.

Dr. Imbarus este fondatoarea și președintele See Beyond, o organizație dedicată sprijinirii femeilor antreprenor prin programe axate pe leadership, autenticitate, bunăstare, productivitate, mentalitate și succes durabil.

De asemenea, ocupă funcția de director de PR și comunicare pentru Divizia Internațională a Sinegias International Club din Marbella, unde conduce strategii de comunicare internațională, relații publice și inițiative de afaceri interculturale.

În plus, colaborează cu Younity România, una dintre cele mai importante platforme de dezvoltare personală și educație transformațională din Europa, sprijinind inițiative în domeniul conștiinței, mentalității și învățării pe tot parcursul vieții.

Flaviu George Predescu este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, colaborator DC News din anul 2015, realizator al emisiunii „De Ce Citim”, redactor la „Luceafărul de dimineață” și redactor-șef adjunct la „De Spiritu et Anima”, revista Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”.

Emisiunea va fi transmisă în premieră de DC News și va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News și DC News TV (atât în cadrul acestui articol, cât și pe Facebook și YouTube). De asemenea, o puteți asculta duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!