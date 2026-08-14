INCENDIU MAJOR la o hală, pe strada Marginei, sectorul 1, București. S-a dat RO-ALERT / video

Este incendiu major în București.

Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de joi spre vineri la o hală de pe strada Marginei, în Sectorul 1 al Capitalei. Din cauza incendiului și a degajărilor mari de fum, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT.

Mesajul RO-ALERT a ajuns și în zone aflate la câțiva kilometri de locul incendiului, inclusiv în Băneasa. Acest lucru se explică prin degajările foarte mari de fum și prin faptul că norul de fum se poate deplasa pe distanțe considerabile.

Avertizarea nu înseamnă neapărat că incendiul se află în imediata apropiere. Direcția și viteza vântului se pot modifica, iar fumul poate ajunge rapid în alte zone ale Capitalei. Tocmai de aceea, autoritățile au avertizat preventiv populația dintr-o arie mai extinsă, chiar dacă unele persoane se află la 4-6 kilometri de incendiu.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, la sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta în interiorul halei, cu flacără deschisă. Era pericol ca focul să se extindă.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o hală, pe strada Marginei, sectorul 1, București.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifestaîn interiorul halei cu flacără deschisă, degajări mari de fum si posibilități de propagare.

Intervenim cu 20 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospeciala de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare si doua echipaje SMURD.

Până în momentul de față nu avem informatii cu privire la victime”, a transmis ISU.

Având în vedere degajările foarte mari de fum, pentru informarea și avertizarea populației a fost trimis un mesaj RO-ALERT pentru zona din proximitate:

Cititorii care locuiesc în zona Uverturii din Sectorul 6 ne-au trimis o imagine pentru a vedea fumul din depărtare: