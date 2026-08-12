Ucraina obține o reducere de 50% pentru transportul feroviar al mărfurilor prin Republica Moldova

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Republica Moldova a încheiat o înţelegere cu Ucraina, privind o reducere cu 50% pentru tranzitul mărfurilor ucrainene.

Ucraina și Republica Moldova au convenit să reducă cu 50% tarifele pentru transportul feroviar în tranzit al mărfurilor ucrainene pe teritoriul Republicii Moldova. Măsura a intrat în vigoare la 10 august 2026 și va rămâne valabilă până la sfârșitul anului curent, anunță premierul Ucrainei.

Acordul a fost negociat de echipa Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR) cu omologii din Ucraina, sub supravegherea prim-miniştrilor celor două ţări, conform Radio Chişinău, care citează Executivul moldovean.

Anunțul făcut de premierul Ucrainei

„Am ajuns la un acord privind o reducere cu 50% a tarifului pentru transportul feroviar în tranzit al mărfurilor ucrainene. Noul regim este valabil începând cu 10 august și până la sfârșitul anului 2026.

Aceasta este încă o soluție practică pentru exportatorii ucraineni, în condițiile terorii rusești din Marea Neagră.

Mulțumesc Guvernului R. Moldova pentru deciziile adoptate. Lucrăm la extinderea cooperării reciproc avantajoase dintre Ucraina și R. Moldova”, a scris Korețki pe o rețea socială.

Ucraina vrea să exporte și să transporte în anul agricol 2026 până la aproximativ 6 milioane de tone de mărfuri

Ucraina planifică exportul şi transportarea unui volum de până la 6 milioane de tone în anul agricol 2026, pe diferite rute regionale.

Chişinăul şi-a propus să atragă un volum considerabil din această cantitate, estimat orientativ la circa 10% din volumul total, motiv pentru care a oferit o reducere de 50% pentru tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova.

Este o practică obişnuită ca asemenea reduceri să fie acordate pentru atragerea unor volume mari de tranzit. Chiar şi în condiţiile unor reduceri consistente, volumele negociate vor genera venituri şi profituri pentru Calea Ferată din Moldova, au explicat surse guvernamentale moldovene.

Oportunitatea potenţială pentru CFM este estimată la câteva milioane de euro, de aceea operatorul feroviar moldovean ar putea să atragă o parte cât mai mare din aceste venituri, potrivit guvernului de la Chişinău.

Mesajul transmis de purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, Dumitru Ciorici

„Înțelegere între R. Moldova și Ucraina cu privire la tranzitarea mărfurilor ucrainene prin intermediul Căilor Ferate din Moldova

R. Moldova a încheiat o înțelegere cu partea ucraineană, avantajoasă din punct de vedere economic pentru ambele părți, privind transportarea mărfurilor ucrainene prin intermediul Căii Ferate din Moldova, pe tronsonul care traversează teritoriul țării noastre. Acordul a fost negociat de echipa Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) cu omologii din Ucraina, sub supravegherea prim-miniștrilor celor două țări.

Ucraina planifică exportul și transportarea unui volum de până la 6 milioane de tone în anul agricol 2026, pe diferite rute regionale. Țara noastră și-a propus să atragă un volum considerabil din această cantitate, estimat orientativ la circa 10% din volumul total, motiv pentru care a oferit o reducere de 50% pentru tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova. Este o practică obișnuită ca asemenea reduceri să fie acordate pentru atragerea unor volume mari de tranzit.

Chiar și în condițiile unor reduceri consistente, volumele negociate vor genera venituri și profituri pentru Calea Ferată din Moldova. Oportunitatea potențială pentru CFM este estimată la câteva milioane de euro, de aceea ne dorim ca operatorul nostru feroviar să atragă o parte cât mai mare din aceste venituri. În paralel, lucrăm la creșterea capacității CFM, pentru a asigura o logistică cât mai eficientă.

Părțile au agreat ca aplicarea noului regim să înceapă odată cu momentul solicitării – din 10 august și până la sfârșitul anului 2026”, a scris Dumitru Ciorici, purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, Dumitru Ciorici, pe o rețea socială.

Se lucrează la creșterea capacității Căii Ferate din Moldova

În paralel, se lucrează la creşterea capacităţii CFM, pentru a asigura o logistică cât mai eficientă. Părţile au agreat ca aplicarea noului regim să înceapă odată cu momentul solicitării - din 10 august şi până la sfârşitul anului 2026. La fel, începând cu 17 august, în baza acordului dintre cele două ţări, va fi modificată ruta trenului Kiev-Chişinău.

Prin urmare, transferul cetăţenilor ucraineni către Aeroportul Internaţional Chişinău va deveni mai comod, indică postul de radio citat.

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