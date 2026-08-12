Cine e vinovat pentru accidentul de la Braşov, unde un şofer a intrat în pietonii de pe trotuar

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Un groaznic accident de circulaţie a avut loc marţi seară în municipiul Braşov. Un şofer în vârstă de 50 de ani a scăpat maşina de sub control în centrul oraşului, a intrat pe trotuar şi a lovit mai mulţi pietoni.

Două persoane au murit la faţa locului, o a treia persoană este în stare gravă la spital. Conform unor surse, şoferul ar fi suferit o criză de epilepsie la volan. Testarea arată că acesta nu a consumat droguri sau alcool înainte de a se urca la volan. Dar, dacă a suferit într-adevăr o criză de epilepsie, cine este adevăratul vinovat pentru producerea accidentului?

Epilepsia este o boală cronică a creierului care provoacă crize repetate. Aceste crize apar din cauza unor semnale electrice anormale între celulele nervoase. Boala poate afecta oameni de orice vârstă și se manifestă prin convulsii, schimbări de comportament sau pierderea stării de conștiență.

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DC News a vorbit cu Titi Aur, invitat permanent al emisiunii DC Conducem, pentru a trage câteva concluzii.

"Dacă criza a apărut înainte de a păți chestia asta, atunci vinovatul principal rămâne sistemul medical, care nu gestionează situația prin medicul de familie. Iar epilepsia este o boală înregistrată, știută, mai ales că am înțeles că soția a spus că a mai făcut o criză, ceea ce înseamnă că știa că e predispus sau că a mai pățit asta. Deci e clar că de atunci nu mai ai ce să cauți la volan.

Dar pentru asta ar trebui ca sistemul medical să se preocupe de chestia asta, în primul rând prin medicul de familie sau prin specialistul care te-a diagnosticat prima dată cu boala respectivă: să-ți interzică să mai conduci mașina", a declarat Titi Aur.

Analiza lui Titi Aur despre dinamica accidentului

Specialistul în conducere defensivă spune, însă, că e posibil să se fi întâmplat altceva înaintea presupusei crize de epilepsie, ceva care să fi fost chiar un factor declanşator.

"Dar eu cred, din ce puțină știință legată de partea medicală am, că acolo s-a întâmplat ceva înainte de a accelera el. Nu știu, s-a speriat, l-a lovit ceva, a trecut un pieton, a oprit unul lângă el, s-a întâmplat ceva. El a accelerat, a sărit peste sensul giratoriu și a făcut nenorocirea aceea, iar abia apoi s-a declanșat criza de epilepsie.

Deci eu nu cred că s-a declanșat întâi criza și din criză a început să accelereze. Eu cred că e mai probabil că a fost ceva înainte care l-a speriat, a avut un șoc și, da, după asta se poate declanșa și o criză, un atac de panică sau orice altă criză medicală. Așa cred eu. Este o supoziție, n-am nicio dovadă, dar așa cred eu că a fost ordinea cea mai probabilă", a mai declarat acesta.

Sunt soluţii pentru protejarea pietonilor?

Puteau face ceva pietonii pentru a-şi salva viaţa? Există soluţii pe care le poate implementa autoritatea locală?

"Nu ai ce să faci direct pentru pietoni. Ce să faci, să le spui: „Băi pietonilor, când mergeți pe stradă, pe trotuar sau în zonă pietonală, mergeți doi cu fața și doi cu spatele și uitați-vă foarte atent, iar în cazul în care vine un nebun sau unul care a scăpat mașina, strigați?". Și dacă vezi că vine spre tine, nu ai cum să te ferești. Unde să fugi? În stânga? În dreapta? Să te urci pe pereți? Să sari în sus? E foarte greu, e imposibil.

Calea pe care o văd eu este să gestionăm cât mai bine tot ce înseamnă deplasarea pe stradă, încât probabilitatea să fie cât mai mică", a completat Titi Aur.

Cine le spune şoferilor că nu au voie să se urce la volan, din cauze medicale?

Să revenim, însă, la partea medicală. Dacă şoferul într-adevăr a suferit o criză de epilepsie, o boală cu diagnostic clar, cine ar fi trebuit să îi interzică să se mai urce la volan? Titi Aur a adus aminte de o declaraţie făcută de dr. Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în cadrul conferinţei "Educaţia Rutieră, disciplină obligatorie indiferent de vârstă", organizată de DC Media Group, şi l-a contrazis pe acesta.

"Partea medicală ar trebui gestionată mai bine, dar la noi nici asta nu se înțelege. L-am văzut chiar și pe dr. Arafat, care a spus la conferință că ar trebui educați cetățenii să citească prospectul de pe medicamente.

Dar eu cred că ar fi mult mai ușor să educi sistemul medical, pentru că ei sunt specialiștii din zona asta. Sistemul medical înseamnă medicul, asistentul și farmacistul, pentru că ai două praguri: medicul prescrie, iar farmacistul vinde. În cele două etape ai putea preveni situația și l-ai putea atenționa pe pacient. Abia a treia categorie de educați ar trebui să fie cetățenii de rând.

Până când îl învăț eu pe Badea Gheorghe din nu știu ce sat, care la 40, 60 sau 70 de ani primește un medicament cu probleme, să citească el prospectul și să înțeleagă... Tot domnul Arafat spunea să punem pe fiecare cutiuță un indicator. Da, dar nu e mai ușor să-ți spună medicul când îți prescrie: „Vezi că te afectează” sau „Vezi că ai interzis să conduci 3 ore, 7 ore, 20 de ore sau pe toată perioada tratamentului”?

Se poate ajunge până la partea extremă în care chiar să ți se suspende permisul. Adică să se anunțe în sistem, mai ales că acum trecem la permisul electronic, ceea ce înseamnă că nu mai trebuie să-ți ia cineva documentul fizic, doar te trece în sistem că n-ai voie să conduci.

Același medic care ți-a interzis să-ți ridice suspendarea pentru că ți-ai revenit. Să contești și să te duci în fața unei comisii, în cazul în care medicul a avut ceva cu tine.

Deci sistemul este conceput puțin în direcția asta, doar că medicii nu te anunță că după un tratament nu ai voie să conduci deloc sau parțial. Eu acolo aș interveni. Zona medicală ar fi mai ușor de educat să se ocupe de asta", a încheiat Titi Aur.