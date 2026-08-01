Permis anulat şi "idioten test", pedeapsa propusă de Titi Aur pentru un şofer care a vrut să meargă pe contrasens pe autostradă

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Titi Aur propune anularea permisului, dar şi trecerea printr-un "idioten test" pentru un şofer filmat când a vrut să meargă pe contrasens pe autostradă.

Imaginile pe care le-am prezentat la DC Conducem arată cum un şofer a vrut să întoarcă maşina şi să meargă pe contrasens pe centura municipiului Braşov, care funcţionează în regim de autostradă.

Deşi a început cu o glumă, spunând că "nu mi se pare nimic anormal, pentru că dacă omul a uitat ceva acasă, s-a întors", Titi Aur, invitatul permanent al emisiunii, a venit cu o propunere dură: anularea permisului şi "idioten test".

"E aceeaşi discuţie. Avem autostrăzi, dar nu ştim să circulăm pe autostrăzi. Nu ştim să trecem de pe o bandă pe alta, nu ştim cu unghiuri moarte, dar aici e mai mult decât atât. Norocul e că cel care a filmat l-a dirijat cumva şi l-a convins să revină pe drumul cel bun. Că el era convins să treacă. Dacă cel care filmează îi făcea loc, el se ducea mai departe, pe contrasens. Că şi-a uitat fierul în priză sau nu ştiu ce a uitat acasă. Aceste imagini ne arată foarte clar că sunt şoferi care se deplasează printre noi, în circulaţie, şi habar nu au lucruri elementare. Şi ne tot întrebăm cum găsim pe unii care merg pe contrasens. Uite aşa, de aici începe! Norocul aici a fost că a dat de unul care nu l-a lăsat, care l-a întors la loc", a spus Titi Aur.

Permis anulat şi "idioten test", propunerea lui Titi Aur

"Vi s-ar părea normal ca într-o astfel de fază filmată să i se anuleze permisul de conducere? Asta ar trebui să se întâmple acum, şi apoi să treacă la "idioten test" din Germania. Un examen foarte dur, adică. Dacă e capabil, îşi ia permisul înapoi. Dar să treacă prin nişte probe grele. Dacă are permis de conducere, pentru o fază de asta, clar trebuie anulat. E clar că el nu înţelege nimic, dar nimic din circulaţie. Nu mai vorbim de anticipare, de conducere defensivă, etc, el nu înţelege că pe o astfel de stradă nu ai voie să întorci", a mai spus Titi Aur.

Ce este "idioten test"

Denumirea oficială este Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU), ceea ce se traduce prin evaluare medico-psihologică. Este o examinare riguroasă, necesară pentru redobândirea permisului de conducere suspendat, fiind declanșată de obicei de abateri rutiere grave, conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor ori acumularea unui număr prea mare de puncte de penalizare.

Germanii folosesc colocvial termenul de "idioten test" din batjocură. În realitate, acesta nu este un test de inteligenţă, ci evaluează aptitudinile psihologice, responsabilitatea personală și schimbările de comportament, pentru a se asigura că șoferul nu va mai pune în pericol alți participanți la trafic.

Acest test implică verificări fizice, din punct de vedere medical, o discuţie cu un medic, o testare pentru substanţe interzise, în cazurile legate de alcool sau droguri, dar şi un interviu psihologic.

În plus, cel testat trebuie să rezolve şi mai multe sarcini pe calculator care măsoară timpul de reacţie, atenţia şi capacitatea de concentrare.