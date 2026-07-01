Românilor "le-a plăcut să fie păcăliţi". Câţi km trebuie să aibă în bord o maşină SH pentru a fi pe placul cumpărătorului

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Apar statistici foarte interesante cu privire la maşinile SH importate în România. Ce concluzii putem trage de aici?

Conform unui raport discutat în emisiunea DC Conducem, 61,9% dintre mașinile importate au istoric de daune înregistrat. Șase din zece mașini verificate în România provin din străinătate. Vehiculele importate nu sunt doar mai des avariate, ci au de asemenea o probabilitate de două până la cinci ori mai mare de a avea kilometrajul modificat, iar 80,7% dintre cumpărătorii români declară că un istoric curat al vehiculului este mai important decât un preț scăzut.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă şi invitat permanent al emisiunii, a explicat cum pot fi privite aceste date.

"În primul rând, românii au fost învățați foarte mult timp, sau le-a plăcut foarte mult, să fie păcăliți. Adică o mașină, dacă era adusă de afară, dacă avea 80.000–100.000 de kilometri la bord, față de cât ar fi avut ea cu adevărat, 200.000–250.000, era mult mai atractivă pentru un român. Deși știa sau simțea că este foarte posibil să fie trucată, trebuia să arate el că are kilometraj mic, să se laude la familie, să se laude la vecini: „Mamă, ce puţin am dat pe mașină din Germania și are 80.000 de kilometri. Mamă, ce afacere am făcut!”.

Cred că v-am mai dat exemplul ăsta acum câțiva ani la o emisiune. Niște prieteni din Cluj au adus mașini foarte corecte și foarte cinstite, și declarau kilometrii adevărați, între 200.000 și 300.000 de kilometri. Nu s-a atins nimeni de acele mașini. Și după ce le-au ținut niște luni bune și au văzut că nu pot să scape de ele, și-au călcat pe principii și au spus: „Asta e!”. Le-au dus, le-au dat kilometrajul înapoi, într-o săptămână au scăpat de ele. Aceleași mașini, același preț, aceeași situație, doar le-au dat kilometrajul înapoi. Și automat au spus: „Nu mai vrem să facem, că nu e de noi, și gata cu povestea asta”. Ăsta e un caz pe care îl știu concret.

Ei, plecând de la felul ăsta de a gândi, bineînțeles că au apărut grupurile de interese — români sau chiar străini. Străinii fiind turci și alte nații de prin Germania, nu neapărat nemții nemți, dar cred că și nemții nemți au început să le trucheze. Trucate ce înseamnă? Acele mici cosmetizări: kilometrajul înapoi, schimbate preșurile, schimbat cauciucul ăla de la pedala de frână, nu știu ce de la accelerație, eventual la volan, eventual făcută în așa fel încât să nu pară atât de uzată. Mașinile din Germania în mod special, dar din vest în general, arată destul de bine, sunt destul de îngrijite, de curate. Și așa au ajuns foarte multe mașini mult mai uzate decât în documente, să zic", a declarat Titi Aur la DC Conducem.