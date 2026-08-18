Un român a sunat la 112, revoltat că o mașină de Poliție circulă între benzi. Ce semnifică, de fapt, procedura aplicată de polițiști

captură video/ Mașina de poliție, în timp ce ce încetinește traficul pe autostradă

Un român nu a mai rezistat în spatele mașinii de Poliție și a apelat... 112.

Nici mersul pe autostradă nu mai e ce a fost. Un român a apelat numărul de urgență 112, supărat chiar pe mașina de Poliție de pe autostradă. Respectiv, șoferul a fost deranjat că mașina mergea pe două benzi, ceea ce nu permitea depășirea acesteia. Nici girofarurile pornite nu i-au dat de gândit. Șoferul era convins că autospeciala de Poliție merge haotic pe autostradă. În realitate, aplica o metodă de încetinire controlată a traficului rutier pe autostradă.

”Până la urmă, sun la urgențe”

Șoferul i-a cerut pasagerului din dreapta să filmeze scenele la care asista uluit, pe o autostradă din România. În cele din urmă, pe filmare se aude cum a decis să apeleze 112: ”Eu, până la urmă, o să sun la urgenţe dacă va continua aşa, nu se poate aşa ceva”. Și mai frapat a fost șoferul când nimeni nu i-a răspuns la numărul de urgență: ”Deci, nu răspunde nimeni la telefoane”.

Ceea ce au făcut polițiștii se numește ”filtru dinamic” sau ”blocaj rulant”. Scopul este de prevenire a carambolurilor sau a accidentelor.

Problema a fost ridicată și pe pagina de Facebook ”Polițiștii au umor”, unde mulți români au recunoscut metoda aplicată pe autostrăzi, în special în Vestul Europei: ”Se cheamă calmarea traficului, o practică omniprezentă în vestul Europei unde exista autostrăzi de zeci de ani”, ”Să fluidizeze traficul, în special în Germania este des folosită”, ”Temperarea traficului. Pentru ca `isteții` să nu omoare oameni nevinovați”, ”Traffic pacing/blocaj de siguranță, ca să țina pe cei din spate într-un regim de viteză (mai pe-nțelesul tuturor, să-i țină pe toți din spate la respect). Chiar mă mir că nu se găsește vreun muflon să o ia înainte și să-i claxoneze revoltat. Da’ ce frumos merg ăia aliniați în spate, zici că-i batalion disciplinar”, ”Manevră de blocare sau încetinire a traficului, numită și filtru dinamic. Se face pentru a reduce viteza conducătorilor la trafic, a proteja un pericol sau a permite trecerea unei coloane oficiale”.

Cum funcționează blocajul rulant pe autostrăzi

Mașina/mașinile de poliție se așează ordonat în fața coloanei de mașini, pe mijlocul autostrăzii, reduc viteza treptat în timp ce merg pe mai multe benzi simultan. Prin această manevră, polițiștii blochează depășirile.

Dacă vă aflați într-o asemenea dinamică, pe autostradă, ca șofer, nu depășiți mașinile de poliție care execută manevra, reduceți viteza din timp și păstrați distanța regulamentară, urmați semnalele agenților.