Trei lovituri la kilometru. Situaţie ciudată pe autostrăzile din România, expusă de Titi Aur. Cine trebuie să repare balustradele deteriorate

Foto cu caracter ilustrativ - Lotul 3 al Autostrăzii A0. Sursa foto: Agepres

Balustradele de protecţie de pe autostrăzile din România sunt în stare precare, spune Titi Aur. Acesta a spus, la DC Conducem, că a numărat loviturile acestora şi a ajuns la o concluzie amară: 3 lovituri la kilometru.

Titi Aur a făcut observaţia după ce, recent, a mers cu familia în vacanţă în Finlanda. Pentru că drumul a fost făcut cu maşina, Titi Aur a putut observa cum arată balustradele de protecţie din alte ţări, prin comparaţie cu cele din România.

"O observație pe care am făcut-o în drumul meu până în Finlanda. Poate cineva nu mă crede, dar eu vă spun: de la ieșire din România până în Finlanda, și venind înapoi și prin Austria și până la intrarea în România, nu am găsit niciun loc, și m-am uitat nu chiar permanent, dar am încercat, niciun loc în care balustrada să fie ruptă și nereparată!

De când am intrat în România, pe toate autostrăzile, absolut pe toate, acum mai nou și A7, care e o autostradă nouă, sunt o mulțime de locuri în care balustrada este ruptă, atinsă, îndoită sau dispărută complet, în sensul că a fost culcată și nereparată!

La noi CNAIR-ul nu vrea să repare balustrade! Sau poate că vor, dar nu le fac, nu știu... „Nu vrea” poate nu-i bine spus, dar nu le repară! Și nu înțeleg de ce, și nu înțeleg cum de permite siguranța rutieră și cum CNAIR-ul are om care se ocupă de siguranța rutieră. Într-adevăr, nu avem acea entitate care să coordoneze siguranța rutieră, dar există parțial niște oameni care au numere de telefon și care există. Dar nimeni nu face nimic! Când îi întrebi, spun: "Dar nu mai apucăm, dar nu putem, dar n-avem bani, n-avem buget"", a declarat Titi la DC Conducem.

Cine plăteşte balustradele de protecţie rupte

Titi Aur a explicat şi cine plăteşte, de fapt, daunele aduse balustradelor de protecţie de pe autostrăzi.

"Dar nu-ți trebuie buget! Pentru că balustrada lovită este plătită de asigurare, de RCA-ul celui care a lovit balustrada! Mașini fără RCA care să lovească balustrada probabil că există 1-2%, dar marea majoritate au RCA când fac accident. Deci nu trebuie decât să pui la punct un sistem: să concesionezi autostrăzil balustradele unor firme care vor avea interesul ca imediat când se lovește să o repare, să-și ia banii de la asigurator. Adică sistemul este atât de ușor de pus la punct!

Noi avem trei lovituri la kilometru! Eu am numărat la un moment dat între Arad, Timișoara, Lugoj... Este incredibil! La fiecare kilometru ai trei locuri în care balustrada este lovită, lipsă sau pusă la pământ", a mai declarat Titi Aur.