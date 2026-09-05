Tinerii irlandezi se filmează în timp ce merg cu maşina pe contrasens pe autostradă, pentru like-uri. Pe A7, în România, şoferii intră pe contrasens din alte motive

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Un trend periculos de pe reţelele sociale a luat amploare în Irlanda. Tinerii şoferi conduc pe contrasens pe autostradă, cu viteză, pentru a obţine like-uri. Şi în România se conduce pe contrasens pe autostradă, mai ales pe noua A7, dar din alte motive.

La jumătatea lunii august, mai multe persoane au murit, iar altele au fost grav rănite, după o coliziune frontală între două maşini pe o autostradă din Irlanda. Un purtător de cuvânt al poliţiei irlandeze a declarat, atunci, că una dintre maşini circula pe contrasens.

Fenomenul este, însă, unul mult mai larg şi izvorăşte din dorinţa de a obţine aprecieri pe reţelele de socializare.

"Ceea ce face acest comportament imprudent și mai îngrozitor este faptul că, în unele cazuri, se face doar pentru a obține aprecieri pe rețelele de socializare”, a declarat Justin Kelly, şeful poliţiei irlandeze, la acea vreme.

Iar poliţia nu îi poate opri uşor. Procedura este ca maşinile de poliţie să nu pornească şi ele pe contrasens în urmărirea acestor tineri teribilişti, pentru a nu-i pune în pericol şi mai mare pe ceilalţi participanţi la trafic.

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a abordat subiectul la DC Conducem, emisiune transmisă săptămânal de DC News, şi a adus aminte de un caz similar din Spania, din urmă cu peste un deceniu. De asemenea, spune Titi Aur, în astfel de cazuri nu pot fi folosite măsuri de siguranţă rutieră.

"A mai fost același gen de întâmplare în Spania acum mulți ani, mai mult de 10 ani cred, când se formaseră niște grupuri, niște găști care aveau, printre alte aventuri pe care și le asumau, și genul ăsta de aventură: intra unul din ei pe ieșirea de la o autostradă și ieșea pe la o intrare, mergea pe contrasens. Aveau ei niște distanțe și trebuiau să meargă cu viteza maximă, cu 200 km/h, pe contrasens. Care scăpa era eroul grupului și-l țineau ăia, îi dădeau de mâncat, de băut, tot! Dar unii nu scăpau.

Ca să poată să destrame până la urmă aceste mici organizații, poliția a infiltrat agenți sub acoperire ca să reușească să afle unde, cum se organizează, când, și a reușit să-i desființeze. Deci s-a mutat obiceiul în Irlanda. Dar acum e pentru partea asta de online, de like-uri. Sunt acțiuni de teribiliști care nu pot fi desființate decât făcând muncă de servicii speciale de către poliție, ca să poată să diminueze. N-ai ce să faci când ăla e nebun și vrea el să-și obțină like-uri și a găsit metoda asta! E o muncă de servicii speciale, nu mai e de siguranță rutieră, nu mai e de educație. Nu că ăia nu fac asta pentru că nu știu, pentru că nu conștientizează! Ba dimpotrivă, o fac tocmai că sunt conștienți că e foarte periculos și că, făcând un lucru foarte periculos, ar putea să devină eroi.", a declarat Titi Aur.

Probleme mari şi în România. Mulţi şoferi intră pe contrasens pe noua A7

Autostrada A7 (Autostrada Moldovei) este acum deschisă de la Ploieşti până la Bacău, însă nu este lipsită de incidente. În ultimele luni, au fost semnalate mai multe cazuri de circulaţie pe contrasens pe această autostradă. Titi Aur a explicat, într-o ediţie mai veche a emisiunii DC Conducem, de ce în România se circulă pe contrasens pe autostradă.

"Nu ştim să circulăm în general. Şi mai ales nu ştim să circulăm pe autostradă. Când se deschide o autostradă nouă într-o zonă din România, localnicii se bucură, dar nu ştiu să folosească acest drum minunat. Eu tocmai am trecut pe acolo, acum câteva ore, şi am văzut că se merge mult prea repede sau mult prea încet. Pe banda 1 prea încet, pe banda 2 prea repede. Nu se păstrează distanţa. Şi mai e şi acea informaţie transmisă de autorităţi care îl deformează pe conducătorul auto. Adică "facem autostrăzi şi nu mai sunt accidente". Ei, şi pe autostradă sunt accidente. Noi avem de 4,5 ori mai multe accidente pe autostradă decât în Franţa şi de 10 ori mai multe decât în Danemarca.

Plus că în zonele în care se deschide o nouă autostradă, cum e acum la Focşani-Adjud, ne putem aştepta să găsim maşini pe contrasens. Nu înseamnă nici teribilism, nici nebunie, nici droguri/alcool, ci doar neştiinţă. Când cetăţeanul de acolo se găseşte pe o intrare cum e la Tişiţa, care e destul de complicată... Cei care înţeleg cât de cât traficul ar trebui să fie preventivi, anticipativi, defensivi, să se gândească că ar putea veni unul pe contrasens. Şi probabilitatea e mult mai mare aici decât între Paris şi Lyon sau Munchen şi Berlin", a declarat Titi Aur.