Lecția suedeză pentru șoferii începători: Două teste înainte de examenul de permis, zero toleranță pentru greșeli grave, fără diferenţe între şoferii noi şi vechi

Foto: Agerpres

Suedia, cea mai sigură ţară din punct de vedere al accidentelor rutiere din Uniunea Europeană, vine cu lecţii importante pe care le-ar putea aplica România, aflată la polul opus al siguranţei rutiere.

În România au murit, anul trecut, peste 1200 de oameni (n.r. 1293 victime) în accidente rutiere. Iar o bună parte din lipsa siguranţei rutiere pleacă din sistemul de pregătire a şoferilor. Suedia vine cu lecţii importante pentru România, iar autorităţile ar putea implementa rapid ceea ce suedezii aplică deja de zeci de ani.

Răzvan Pârvu, comandant de poliţie în Helsinbourg, Suedia, a explicat într-o ediţie specială a emisiunii DC Conducem, ce se face în şcoala de şoferi din Suedia.

"Când am luat eu carnetul, cu foarte mulţi ani în urmă, trebuia să trecem prin anumite teste înainte de a putea lua permisul. Trebuia să dăm test pe drumuri care sunt alunecoase, să arăţi că ştii ce trebuie să faci când pierzi controlul asupra volanului, dar şi să evităm un elan. De asemenea, trebuia să facem şi o frânare pe o zonă în care poţi pierde direcţia.

Acum, testele astea s-au înmulţit. Acum sunt două teste care trebuie date înaintea examenului pentru permis. Elevii sunt puşi să se răstoarne cu maşina, să înveţe ce e de făcut în astfel de situaţii. Sunt teste de frânare în care se pierde controlul autovehicului.

Toate acestea trebuie să te facă să înţelegi diferenţa între anumite situaţii, să vezi ce înseamnă 1 sau 2 km/h în plus. Lumea se gândeşte că nu contează o aşa diferenţă, dar contează foarte mult în a avea control asupra maşinii.

Suedia încearcă să îşi înveţe şoferii să simtă ce s-ar putea întâmpla în viaţa de zi cu zi. Şi toate astea înainte să dea testul final. Doar că ei fac asta printr-un test practic. Şi atunci viitorul şofer înţelege ce se poate întâmpla când nu ai controlul asupra maşinii, înţelege ce poate şi ce nu poate să facă", a declarat Răzvan Pârvu.

Fără diferenţe între şoferii vechi şi noi

Spre deosebire de alte țări, Suedia nu obligă șoferii începători să poarte semne distinctive pe mașină (cum este celebra „lămâie” din România). Filosofia suedeză se bazează pe ideea că pregătirea este completă pe toate tipurile de drumuri — de la artere naționale la autostrăzi —, astfel încât un proaspăt absolvent este tratat la fel ca un șofer experimentat.

Totuși, responsabilizarea este maximă: permisul obținut vine la pachet cu o perioadă de probă de doi ani. Orice abatere gravă comisă în acest interval duce la anularea directă a carnetului de conducere, fără menajamente.

"În Suedia se conduce peste tot, pe toate categoriile de drumuri, în toate zonele, inclusiv pe autostradă. În Suedia nu există, spre exemplu, acea "lămâie" din geam. Nu se face diferenţa între şoferul nou şi cel vechi. Dar pe carnet există o perioadă de probă de doi ani, în care dacă faci abateri grave poţi pierde permisul de conducere, ţi se anulează. E ca o pedeapsă în plus. Dar altfel nu se face diferenţa între şoferi. Şi asta pentru că se învaţă condusul pe orice fel de drum, nu contează că e drum naţional sau autostradă", a declarat Răzvan Pârvu, comandant de poliţie în Helsinbourg, Suedia.