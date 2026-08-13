A murit Nicolae Ulieru, primul purtător de cuvânt al SRI

A murit Nicolae Ulieru, fostul purtător de cuvânt al SRI. Sursa foto: Agerpres/edit DCNews

Nicolae Ulieru, primul purtător de cuvânt al SRI, a murit în dimineața de joi, 13 august, la vârsta de 85 de ani.

Nicolae Ulieru, primul purtător de cuvânt al Serviciului Român de Informații (SRI), a murit în această dimineață, 13 august, la ora 08:10. Ulieru a făcut parte din conducerea operativă a comunicării publice a SRI în primii ani de existență ai instituției. El a fost una dintre figurile asociate cu serviciul de informații în perioada anilor '90.

Nicolae Ulieru, înainte de SRI

Născut la 23 mai 1941 în București, Nicolae Ulieru a urmat Liceul „Mihai Viteazul”, apoi Facultatea de Filologie, secția română-franceză. Printre profesorii săi s-au numărat George Călinescu, Tudor Vianu, Edgar Papu și Alexandru Rosetti. După absolvirea facultății, a urmat un curs postuniversitar de doi ani în Relații Internaționale, unde i-a avut colegi, între alții, pe Gheorghe Tinea și Teodor Meleșcanu.

La 1 octombrie 1966, Ulieru s-a angajat în Ministerul Afacerilor Externe, în Direcția Relații Culturale. S-a ocupat de schimburile culturale, de activitatea unor soliști și ansambluri artistice și de relațiile cu radioul și televiziunea. Într-un interviu acordat în 2004, el spunea că a avut un rol în organizarea Festivalului de muzică ușoară „Cerbul de Aur” de la Brașov.

Conflict cu autoritățile comuniste

Cariera diplomatică a lui Nicolae Ulieru s-a încheiat în 1969, după un episod în care a intrat în conflict cu autoritățile comuniste. Potrivit declarațiilor sale, în luna martie a acelui an, în timpul unei ședințe, Ulieru l-a criticat pe Nicolae Ceaușescu. El a spus atunci că Ceaușescu nu era, în opinia sa, omul potrivit pentru conducerea partidului și a statului și a pus sub semnul întrebării pregătirea lui în raport cu deciziile privind politica externă. A urmat o anchetă a Securității, iar Ulieru a fost îndepărtat din Ministerul de Externe și trimis la Direcția de difuzare a filmului din cadrul Consiliului Culturii.

În 1970, după aproximativ un an, a fost numit șef al serviciului de presă al Întreprinderii Cinematografice București. Ulieru rămas în această funcție trei ani, după care a fost trecut redactor în cadrul aceleiași instituții.

În paralel, și-a dezvoltat activitatea publicistică. El a realizat critică și cronică literară la radio, a colaborat cu „România Literară”, iar în 1981 a devenit cronicar de film al revistei „Săptămâna”, unde a fost cooptat în echipa lui Eugen Barbu.

Ulieru povestea că, în jurul anului 1976, a fost anchetat de Securitate împreună cu mai multe persoane din cercul care îl frecventa pe filosoful Petre Țuțea. Potrivit acestuia, membrii grupului au fost arestați în aceeași zi și anchetați timp de trei-patru luni, după care au fost eliberați.

Cariera în Serviciul Român de Informații

Revoluția din decembrie 1989 l-a găsit pe Nicolae Ulieru în cadrul Întreprinderii Cinematografice București. La sfârșitul lunii martie 1990, la doar câteva zile după înființarea Serviciului Român de Informații, Ulieru a intrat în SRI. Propunerea i-ar fi fost făcută de un fost coleg de facultate, care lucrase în fosta Securitate și fusese cooptat în noua instituție.

Astfel, el și-a început activitatea în departamentul de analiză-sinteză, unde a lucrat aproape doi ani. Ulterior, SRI a avut nevoie de un purtător de cuvânt, iar Ulieru a preluat această funcție. Acesta a lucrat în SRI timp de aproximativ șapte ani, până în 1997. În această perioadă a colaborat cu directorul de atunci al Serviciului, Virgil Măgureanu.

Nicolae Ulieru, după plecarea din SRI

Nicolae Ulieru a părăsit SRI în 1997 și a continuat să fie activ în spațiul public. În anul 2004, a fost cooptat în echipa de campanie a lui Dan Nicolae Rahău, candidatul PRM la Primăria Constanța, în calitate de strateg electoral.

În anii care au urmat, Ulieru a continuat să vorbească public despre activitatea serviciilor de informații, despre perioada de început a SRI și despre evenimentele politice și instituționale ale României de după Revoluție.