Noi alerte aeriene în România: Aeronavele F-16, ridicate de la sol. UPDATE: O dronă, observată de turiști în mare, la Costinești- VIDEO

Imagine cu rol ilustrativ. Foto: MApN

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol, în noaptea de miercuri spre joi, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian național. Totodată, joi dimineața, un obiect care pare a fi o dronă, a fost observat de turiști în apele Mării Negre, aproape de mal. Alte două aeronave F-16 au fost ridicate de la sol joi dimineața după ce a fost detectată o nouă țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

UPDATE 3: Precizările prefectului judeţului Constanţa, despre drona observată de turiști în apropierea stabilopozilor din staţiunea Costineşti

Autorităţile din judeţul Constanţa sunt în alertă după ce o dronă ar fi fost observată în apropierea stabilopozilor din staţiunea Costineşti, a transmis, joi, prefectul Adrian Picoiu. Potrivit acestuia, la faţa locului intervin echipaje de poliţie, jandarmi, pompieri, dar şi Garda de Coastă şi de la Serviciul Român de Informaţii.

"În jurul orei 8:15 a fost primit un apel 112 prin care se comunica o posibilă dronă în zona Tineretului Costineşti, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Conform procedurilor au intervenit IPJ, SRI, Garda de Coastă , ISU şi IJJ, fiecare pe competenţele specifice. Până la ora asta pot confirma că este un obiect zburător fără pilot, ce urmează a fi evaluat de structurile abilitate", a transmis prefectul judeţului Constanţa.

UPDATE 2: Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o nouă țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina

MApN anunță că sistemul de supraveghere radar a detectat, în dimineața de joi, 13 august, la ora 09.02, o nouă țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

"Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 9.20 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert începând cu ora 09:13. Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile", transmite MApN.

UPDATE 1: Obiect misterios, observat de turiști în apele Mării Negre

Un obiect suspect a fost observat joi în apele Mării Negre, în zona digului de lângă canal, la Costinești. Oamenii care au ieșit pe plajă în această dimineață au filmat obiectul, despre care spun că ar fi o dronă și au alertat autoritățile.

La fața locului au fost mobilizate mai multe forțe de ordine și echipe de intervenție pentru a efectua verificări. Până acum, autoritățile nu au confirmat oficial că obiectul observat este o dronă.

Știrea inițială:

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că în noaptea de 12 spre 13 august sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de cinci ținte aeriene în zona localității Ismail, în proximitatea frontierei fluviale cu România, iar oamenii din nordul județului Tulcea au fost alertați prin RO-Alert, în miez de noapte.

Ulterior, o dronă a pătruns în spațiul aerian național, la aproximativ 2 km sud de localitatea Pardina, iar două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Drona a evoluat aproximativ 10 minute în spațiul aerian național, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina.

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Precizările MApN

"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în noaptea de 12 spre 13 august, la ora 01.27, un grup de cinci ținte aeriene în zona localității Ismail, deasupra teritoriului ucrainean, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert la ora 01.30.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

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Radarele de la sol au detectat pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, la aproximativ 2 km sud de localitatea Pardina. Ținta a evoluat aproximativ 10 minute în spațiul aerian național, de-a lungul brațului Chilia, după care a părăsit teritoriul României spre Ucraina, la aproximativ 13 km sud-vest de localitatea Chilia Veche. La scurt timp după ieșirea din spațiul aerian al României, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean.

Alerta aeriană instituită pentru nordul județului Tulcea a încetat la ora 02.42. Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente", a transmis MApN într-un comunicat de presă.

Rusia a atacat portul Ismail din Ucraina, provocând un incendiu la infrastructura portuară

Rusia a atacat în cursul nopţii zona portului Ismail, cel mai mare port ucrainean de la Dunăre, provocând pagube şi declanşând un incendiu, au anunţat autorităţile regionale din Odesa, citate de Reuters.

Ismail, situat în sudul regiunii Odesa, în apropierea frontierei cu România, este un important punct de tranzit pentru cereale şi alte mărfuri.

Atacul a avut loc la o zi după ce Ucraina a lovit Novorossiisk, unul dintre principalele huburi pentru exporturile de cereale ale Rusiei de la Marea Neagră, precizează Agerpres.

Incidentele cu drone, tot mai dese

Situația de securitate din regiune se menține tensionată de la izbucnirea războiului din Ucraina, pe fondul incidentelor aeriere. România a doborât până acum trei drone care au pătruns în spațiul aerian național:

24 iulie: prima dronă a fost doborâtă pe un câmp agricol din județul Buzău, în apropierea localității Padina, după ce a zburat aproximativ 200 km în interiorul țării.

25 iulie: a doua dronă a fost interceptată și distrusă rapid (în doar 11 minute) în Delta Dunării, la circa 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe.

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26 iulie: a treia dronă a fost neutralizată în siguranță deasupra apelor teritoriale ale Mării Negre, la 12 kilometri nord-est de localitatea Sulina.

Din data de 26 iulie mai multe drone au continuat să pătrundă în spațiul aerian național al României, MApN raportând aceste incidente, iar populația fiind avertizată prin mesaje RO-ALERT, dar niciuna dintre ele nu a mai fost doborâtă.

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Cel mai recent incident de securitate datează de acum două zile, când două drone au fost distruse în Marea Neagră. Aparatele erau tip Gerbera şi se aflau în zona Neptun Deep.

"Două drone UAV, tip Gerbera, au fost distruse în această după-amiază de scafandrii EOD ai Armatei Române, în zona economică exclusivă, la ~90NM distanță travers de Constanța, în zona Neptun Deep. Dronele au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei, iar o navă a Gărzii de Coastă, cu militari ai Armatei la bord, s-a deplasat în zonă. Au fost identificate două sisteme UAV în derivă și alte câteva resturi. MApN a luat legătura cu partenerii ucraineni, care au confirmat că sistemele nu le aparțin. Pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare" a transmis marți, 11 august, Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării. Vezi mai mult AICI.