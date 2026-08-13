Unitatea 2 de la Cernavodă s-a oprit joi. România începe deja să resimtă efectele - UPDATE

Centrala Nucleară de la Cernavodă. Sursa foto: Agerpres

Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă este oprită controlat astăzi, 13 august, pe fondul scăderii continue a nivelului Dunării.

UPDATE: România începe să resimtă deja efectele opririi celui de-al doilea reactor de la Cernavodă. La doar câteva minute de la oprire, țara noastră importă energie și la orele prânzului, comparativ cu perioada anterioară închiderii Reactorului 2, când România

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Nuclearelectrica a început, joi dimineață, manevrele pentru oprirea controlată a Unităţii 2 a CNE Cernavodă, a anunţat compania, printr-un comunicat transmis Bursei de la Bucureşti.

„Decizia de a opri controlat şi Unitatea 2 este determinată de scăderea continuă semnificativă a nivelului fluviului Dunărea. Oprirea controlată a Unităţii 2 este realizată cu respectarea procedurilor în astfel de situaţii, în baza monitorizării stricte a marjelor de siguranţă, a echipamentelor şi a prognozei INHGA pentru următoarele zile. În funcţie de evoluţia prognozelor privind nivelul Dunării, specialiştii CNE Cernavodă vor decide reconectarea unităţilor nucleare, cu prioritizarea tuturor marjelor de securitate nucleară”, se precizează în documentul citat.

Potrivit Nuclearelectrica, menţinerea în stare oprită sigură a ambelor unităţi nu are impact asupra parametrilor de securitate nucleară, implicit personalului, mediului şi populaţiei.

„Unitatea 2 este în procedură de oprire, care va dura până diseară, în jur de ora 16:00-17:00. La ora 11:00, o să aibă loc deconectarea de la Sistemul Energetic Național, dar practic după aceea continuă răcirea reactorului, ca să-l aducem în stare răcită și oprită”, a declarat Radu Gabor, inginer-șef pe securitate nucleară la centrală, la Antena 3 CNN.

Acesta a amintit că România a mai trecut, anul acesta, printr-o perioadă în care cele două reactoare nu au funcționat: „Pentru 20 de zile am stat și cu reactorul 1, și cu reactorul 2 oprite. Deci țara nu a avut nici atunci 1.400 de megawați. În acest moment, de la ora 11:00-12:00, astăzi nu o să aibă iarăși 1.400 de megawați. Înseamnă că va trebui să importăm masiv energie la orele de vârf”, a mai spus inginerul-șef.

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Debitul Dunării, în scădere

Prognoza Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru intervalul 12 - 19 august, arată că debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi relativ staţionar la valori de 1350 m3/s în prima zi şi în ultimele două zile ale intervalului şi 1400 m3/s în celelalte zile, situându-se sub media multianuală a lunii august (3900 m3/s).

„Pentru următoarele 10 zile avem prognoză care arată o scădere de nivel. Dincolo de aceste zile nu putem să spunem nimic, ar fi speculații și nu facem speculații. Deci cel puțin 10 zile, cât prognoza este în scădere, ambele unități vor rămâne oprite”, a mai explicat Radu Gabor.

România va apela la importuri pentru a acoperi deficitul de energie. Însă, dacă necesarul va depăși și cantitatea de energie disponibilă prin importuri, Gabor spune că reducerea consumului ar putea deveni necesară.

„Va trebui să importăm 3.000 de megawați, dacă o să avem de unde să importăm. Dacă nu o să avem de unde să importăm, va trebui noi, ca cetățeni responsabili, să reducem consumul”, a mai spus acesta.

Centrala de la Cernavodă asigură 20% din producția totală de energie a României

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă operează Unităţile 1 şi 2, care au fiecare o capacitate de 700 MWe şi utilizează uraniu natural drept combustibil şi apa grea ca moderator şi agent de răcire. Cu cele două unităţi în operare, SNN acoperă aproximativ 20% din totalul producţiei cu unităţi dispecerizabile din România.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării.

Miercuri seara, Ministerul Energiei a anunţat că Sistemul Electroenergetic Naţional dispune de mai multe resurse pentru acoperirea deficitului de producţie rezultat din oprirea Unităţii 2, printre care producţia eoliană, Grupul energetic Rovinari 4 şi producţia hidro.

Vântul vine în ajutorul României

În seara de miercuri, 12 august, energia eoliană a contat foarte mult în producția națională, a declarat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.

„Aseară a contat foarte mult energia eoliană și avem prognoze bune și pentru zilele următoare, pentru acest weekend. O medie de 500 MW, cu creștere chiar peste 1000, și un minim de 100. Va compensa, într-o bună măsură, cel puțin pentru ziua de astăzi și mâine. În weekend, lucrurile sunt mai calme, importurile au fost mai scăzute”, a spus Bușoi, joi, la Digi24.

Mai mult, el a adăugat că „seara trecută, lucrurile au stat destul de bine”, în contextul în care Reactorul 2 de la Cernavodă era încă în funcțiune, dar „importurile au fost mai scăzute decât, cumva, era prognozat”.

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Întrebat dacă Ministerul Energiei are o estimare a contribuţiei prosumatorilor în Sistemul Energetic Naţional, mai ales în perioadele de criză, Buşoi a explicat că nu se pot face cu exactitate măsurători.

„E foarte dificil să facem prognoze. Sistemul Energetic Naţional nu poate măsura cu exactitate. Aseară, vârful de sarcină a fost de 7.000 de megawaţi, cu valori de circa 300 de megawaţi mai mici decât prognoza de consum. Dispecerul Energetic Naţional are o prognoză de consum, evident, ia în calcul toate anunţurile legate de reducerea de consum, cum ar fi în zona marilor consumatori. Aceşti 300 de megawaţi sunt reducerile voluntare, în principal, din zona populaţiei, din zona rezidenţială, dar nu prosumatorii, atenţie!”, a menţionat secretarul de stat.

Bușoi: Posibile recompense pentru consumatori și prosumatori

Potrivit lui Bușoi, ar putea exista, în viitor, recompense nu numai pentru prosumatorii care au baterii şi care furnizează energie la orele serii, ci şi pentru toţi consumatorii care consumă energie responsabil.

„Acest lucru ar trebui să se întâmple (recompensarea consumatorilor responsabili - n.r.). Una dintre direcţiile de acţiune pe care premierul, care este şi ministru interimar al energiei, a dat-o foarte clar este să accelerăm partea de contorizare inteligentă. Sigur, în ceea ce priveşte prosumatorii, lucrul acesta se întâmplă, se poate vedea exact pe ore, pe minute. Acest gen de comportament şi de consum responsabil prin recompense ar trebui să se extindă către toţi consumatorii. Deja cu marii distribuitori am pornit un apel de proiecte finanţat din fondul de modernizare. În ceea ce priveşte acest gen de recompensă către prosumatori, care îşi pot încărca bateriile în jurul prânzului şi pot descărca seara, reducând presiunea pe Sistemul Energetic Naţional, este un lucru foarte bun”, a mai afirmat Cristian Buşoi.

România va acoperi deficitul prin importuri

Sistemul Electroenergetic Naţional dispune de o capacitate transfrontalieră ridicată, de aproximativ 4.000 MW, care să permită importuri de energie electrică. Toţi operatorii de transport şi sistem din Europa cunosc situaţia de criză energetică regională şi se coordonează pentru asigurarea securităţii în alimentarea cu energie electrică pentru toate sistemele energetice afectate de condiţiile meteorologice, a mai precizat ministerul de resort.

În aceste condiţii, Ministerul Energiei a menţinut apelul la un consum responsabil, în special în intervalul 19:00-23:00, pentru reducerea presiunii asupra sistemului în orele de vârf.

Potrivit datelor în timp real afişate de Transelectrica, joi dimineaţa la ora 8:11, consumul de energie se ridica la 5800 MW, iar producţia la 5860 MW. Producţia din surse hidro reprezenta 28% din total, cea din hidrocarburi 22% iar energia nucleară 10,3%, potrivit Agerpres.

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