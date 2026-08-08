Șapte insule private din Grecia scoase la vânzare. Ce prețuri au

Șase insule private din Halkidiki sunt scoase la vânzare. FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @frimufilms

Șapte insule private din Grecia sunt scoase la vânzare în acest moment.Prețurile nu sunt mici, dar există cumpărători interesați.

Un preț de câteva milioane de euro nu-i sperie pe cei care vor să cumpere o insulă în Grecia, scrie BNRNews. În acest moment, șase insule private din Halkidiki și din apropierea orașului Kavala sunt de vânzare, cu prețuri cuprinse între 3 milioane și 11 milioane de euro. Totodată, o altă insulă, situată în nordul Mării Egee, a fost scoasă la vânzare la mijlocul lunii iulie.

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Cel mai mare preț este pentru insula Spalatronisi, care este situată lângă Neos Marmaras, în Halkidiki. Suprafața sa este de 108.000 de metri pătrați, așa că cel care o va cumpăra poate construi acolo mai multe vile sau un mic complex hotelier.

Pentru cei care preferă Sithonia, cea mai apropiată insulă se vinde pentru 8.500.000 de euro. Potrivit brokerilor imobiliari, insula dispune de autorizație pentru o construcție de mici dimensiuni.

Cea mai ieftină insulă grecească din Halkidiki costă aproximativ 3 milioane de euro

Un alt anunț de vânzare promovează o insulă din zona Pallini, unde cumpărătorul va putea construi o vilă de până la 350 de metri pătrați.

Lângă Kavala, prețurile sunt mai mici, dar și insulele au suprafețe mai mici. Faimoasa insulă Xeronisi este vândută acolo pentru puțin peste 3 milioane de euro.

Se pare că deși prețurile sunt piperate, există cumpărători interesați. Pentru mulți nu banii sunt problema, ci faptul că procedura de cumpărare a unei insule este una complicată. Potrivit avocaților, sunt necesare 32 de permise și aprobări doar pentru transferul proprietății. Una dintre cele mai dificile aprobări de obținut este cea din partea Serviciului de Arheologie, dar nici măcar asta nu îi oprește pe cei care chiar își doresc să investească într-o insulă grecească.

Insula Argyronisos, vândută pentru 35 de milioane de euro

Și insula privată Argyronisos, situată în nordul Mării Egee, între nordul insulei Evie și regiunea Magnesia, a fost scoasă la vânzare la mijlocul lunii iulie, la un preț de 35 de milioane de euro, scrie Greek Reporter.

Situată în strâmtoarea Artemision, lângă intrarea în Golful Pagasetic, Argyronisos aparține de mai bine de șase decenii familiei Christie. Insula a devenit recent cunoscută ca un refugiu exclusivist de wellness, axat pe yoga, meditație și experiențe de turism sustenabil.

Spre deosebire de multe insule grecești, Argyronisos aparține grupului mic de insule private ce atrag ocazional investitori internaționali care caută oportunități de investiție sau reședințe private retrase, scrie sursa citată.

Experții din imobiliare observă că, atunci când astfel de active intră pe piață, atrag adesea interesul persoanelor cu avere netă mare, al grupurilor ospitalității și al fondurilor internaționale de investiții care doresc să profite de puternicul brand turistic al Greciei și de sectorul turismului de lux în creștere.

Argyronisos a funcționat în ultimii ani ca o destinație de wellness de tip boutique, mai degrabă decât ca un complex hotelier convențional. Localizarea ei, la mică distanță atât de Atena, cât și de centrul Greciei, sporește atractivitatea sa pentru vizitatorii internaționali care caută exclusivitate fără a sacrifica accesibilitatea.

Insulă din Grecia, scoasă la vânzare la prețul unui apartament din România

O altă insulă din Grecia va fi scoasă la vânzare la prețul unui apartament din România. Este vorba despre Makri, o insulă din arhipelagul Echinadelor, clasificată ca teren privat încă din 1985, cu suprafețe înregistrate diferit de-a lungul timpului, între 956 și 1.300 de hectare.

De la statutul de „activ premium” promovat internațional pentru o investiție turistică de milioane de euro, insula a ajuns să fie scoasă în mod repetat la licitație, iar prețul de pornire s-a prăbușit.

Potrivit informațiilor publicate în luna mai de Proto Thema, o nouă licitație este pregătită pentru 13 noiembrie 2026, cu un preț de pornire de doar 247.000 de euro. Vezi mai mult AICI.