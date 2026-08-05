Alertă în Timișoara: Conductă de gaze, avariată în timpul unor lucrări la rețeaua de canalizare. Zeci de persoane evacuate

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Intervenție de urgență în Timișoara, după avarierea unei conducte de alimentare cu gaze în timpul unor lucrări.

Potrivit presei locale, alarma a fost declanșată pe bulevardul Eroilor de la Tisa, în apropierea intersecției cu Aleea Ripensia, după ce o conductă de gaze ar fi fost avariată în timpul unor lucrări la rețeaua de canalizare.

Aproximativ 30 de persoane s-au autoevacuat de urgență din căminul studențesc aflat în apropierea țevii de gaz.

Imediat s-a dat alarma la 112, iar echipajele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență din județul Timiș au fost mobilizate la fața locului.

Autoritățile au izolat imediat perimetrul, au evacuat mai multe persoane dintr-un cămin studențesc aflat în apropiere și au restricționat circulația în zonă.

La fața locului este o mobilizare impresionantă de forțe.

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