Delfinii au surprins turiștii în Delta Dunării. Explicația fenomenului care i-a adus pe apă dulce / video

Delfinii au surprins turiștii în Delta Dunării. Explicația fenomenului care i-a adus pe apă dulce / FOTO: captura video Facebook @Cosmin Cârciova

Spectacol neașteptat în Delta Dunării. Turiștii nu și-au crezut ochilor când au văzut delfinii pe canalele Sulina și Sfântu Gheorghe.

Delta Dunării le-a oferit turiștilor un moment pe care puțini au șansa să îl vadă de aproape. Delfinii au fost filmați în ultimele zile pe canalele Sulina și Sfântu Gheorghe, într-o zonă în care astfel de apariții sunt rare și atrag imediat atenția. Imaginile s-au răspândit rapid pe rețelele sociale și au stârnit sute de reacții. Mulți s-au întrebat cum este posibil ca delfinii, animale asociate cu marea, să ajungă atât de aproape de Dunăre.

Unul dintre cei care au surprins momentul este Cosmin Cârciova: „Incredibil, am văzut delfini pe Dunăre. Uite-l, e aici! Uau, l-am prins!” Filmarea surprinde un delfin cum iese la suprafață la doar câțiva metri de mal, spre uimirea celor aflați în zonă.

Cum ajung delfinii în Delta Dunării dacă trăiesc în mare

La prima vedere, prezența delfinilor pe Dunăre pare neobișnuită. În realitate, explicația este una cât se poate de simplă. Delfinii observați în Delta Dunării provin din Marea Neagră. Ei folosesc frecvent zona de vărsare a Dunării în mare, unde apa sărată se amestecă treptat cu apa dulce. Acest amestec formează un mediu în care delfinii pot pătrunde fără probleme pe distanțe scurte.

Canalele Sulina și Sfântu Gheorghe sunt conectate cu Marea Neagră. Din acest motiv, delfinii pot intra în deltă, mai ales atunci când urmăresc bancuri de pești. Specialiștii explică faptul că aceste mamifere marine nu își schimbă habitatul și nu se stabilesc în apă dulce. Ele intră temporar în deltă pentru hrană, apoi revin în mare.

Delfinii sunt prădători foarte eficienți și urmăresc permanent bancurile de pești. În anumite perioade ale anului, peștii migrează între Dunăre și Marea Neagră. Delfinii profită de această mișcare și îi urmăresc până în apropierea canalelor. Atunci când hrana este abundentă, exemplarele pot înainta câțiva kilometri pe brațele Dunării. Fenomenul este cunoscut de biologii marini și apare periodic, chiar dacă pentru turiști reprezintă un spectacol rar.

Ce specii de delfini trăiesc în Marea Neagră

În Marea Neagră trăiesc trei specii de delfini. Este vorba despre afalinul, cel mai mare dintre ei, delfinul comun și marsuinul, cunoscut și sub numele de focena. Toate cele trei specii sunt protejate prin legislația națională și internațională, deoarece populațiile lor au scăzut în ultimele decenii din cauza poluării, capturilor accidentale în plasele de pescuit și degradării habitatelor.

Chiar dacă delfinii ajung periodic în apropierea gurilor de vărsare ale Dunării, ei petrec puțin timp în aceste zone și se deplasează rapid. De cele mai multe ori, turiștii îi observă doar pentru câteva secunde, atunci când ies la suprafață pentru a respira.

În această perioadă, traficul intens de ambarcațiuni și numărul mare de turiști din Delta Dunării cresc șansele ca astfel de întâlniri să fie surprinse cu telefonul mobil.

Ce trebuie să faci dacă întâlnești un delfin în Delta Dunării

Specialiștii recomandă ca ambarcațiunile să păstreze distanța față de animale și să nu încerce să le urmărească sau să le înconjoare. Reducerea vitezei și evitarea zgomotelor puternice le permit delfinilor să își continue deplasarea fără stres și fără riscul unor accidente.

Pentru cei care au avut norocul să îi vadă în libertate, momentul rămâne unul dintre cele mai spectaculoase pe care Delta Dunării le poate oferi.