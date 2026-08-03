Canicula pune România în alertă. Ministerul Sănătății activează planul de măsuri și transmite recomandări urgente

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Ambulanțele vor fi suplimentate, spitalele sunt verificate, iar autoritățile locale trebuie să amenajeze puncte de distribuire a apei. Ministerul Sănătății avertizează că temperaturile extreme pot provoca probleme grave de sănătate

Valul de caniculă care afectează România determină autoritățile să ia măsuri speciale pentru protejarea populației. În contextul temperaturilor foarte ridicate prognozate în mai multe județe, Ministerul Sănătății a anunțat activarea planurilor de intervenție pentru perioadele cu temperaturi extreme și a cerut tuturor instituțiilor din sistemul medical să fie pregătite pentru un număr mai mare de solicitări.

Măsurile vizează reducerea riscurilor pentru sănătate și asigurarea unei intervenții rapide în cazul persoanelor afectate de căldura excesivă.

Ministerul Sănătății a transmis direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță și unităților de primiri urgențe să aplice planurile speciale pentru zilele de caniculă. nPrintre primele măsuri se numără suplimentarea echipajelor de ambulanță în județele unde numărul apelurilor începe să crească, astfel încât timpul de intervenție să fie cât mai scurt în cazul urgențelor medicale provocate de temperaturile extreme.

Totodată, autoritățile sanitare vor verifica dacă spitalele dispun de personal suficient și de toate resursele necesare pentru a face față unui aflux mai mare de pacienți.

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Verificări în spitale și stocuri de medicamente pentru urgențe

Ministerul a cerut evaluarea condițiilor din unitățile sanitare, inclusiv verificarea stocurilor de medicamente utilizate în tratarea afecțiunilor provocate sau agravate de caniculă.

Autoritățile urmăresc ca spitalele și unitățile de urgență să fie pregătite pentru tratarea pacienților care pot suferi de deshidratare severă, insolație, epuizare termică sau agravarea unor boli cardiovasculare și respiratorii.

În același timp, este analizată disponibilitatea personalului medical pentru a evita blocajele în perioada în care numărul prezentărilor la camerele de gardă poate crește.

Puncte de distribuire a apei și controale în tabere și unități alimentare

Ministerul Sănătății a solicitat colaborarea cu autoritățile locale pentru amenajarea unor puncte unde oamenii să poată primi apă potabilă și asistență în spațiile publice.

În paralel, inspectorii sanitari vor intensifica verificările în unitățile cu profil alimentar și în taberele școlare, pentru a preveni apariția unor probleme de sănătate generate de temperaturile ridicate sau de condițiile improprii de păstrare a alimentelor.

Aceste controale urmăresc respectarea normelor de igienă și protejarea copiilor și a persoanelor aflate în zone aglomerate.

Recomandările Ministerului Sănătății pentru zilele cu temperaturi extreme

Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să consume suficiente lichide pe parcursul zilei, chiar și atunci când nu simt senzația de sete. De asemenea, este recomandată evitarea expunerii la soare în orele în care temperaturile ating cele mai ridicate valori și limitarea activităților fizice desfășurate în aer liber.

O atenție specială trebuie acordată copiilor mici, persoanelor în vârstă și celor care suferă de boli cronice, deoarece aceștia sunt cei mai vulnerabili în timpul episoadelor de caniculă.

Medicii recomandă purtarea hainelor deschise la culoare și lejere, folosirea pălăriilor sau șepcilor atunci când deplasările în exterior nu pot fi evitate și răcorirea periodică a organismului. De asemenea, consumul băuturilor alcoolice și al cantităților mari de cafea poate favoriza deshidratarea și este indicat să fie limitat în zilele foarte călduroase.

Mesajul transmis de Ministerul Sănătății

Ministerul îi îndeamnă pe români să nu ignore efectele temperaturilor extreme și să fie atenți atât la propria stare de sănătate, cât și la persoanele vulnerabile din familie sau din comunitate.

„Un gest simplu, precum consumul regulat de apă şi evitarea expunerii prelungite la căldură, poate preveni probleme grave de sănătate. Aveţi grijă de voi şi de cei din jur!”, a transmis Ministerul Sănătăţii.

Cum va fi vremea în București în următoarele zile. Canicula se intensifică, iar nopțile vor rămâne tropicale

Administrația Națională de Meteorologie anunță că Bucureștiul va traversa una dintre cele mai călduroase perioade ale acestei veri. În intervalul 3 august, ora 10.00, până pe 7 august, ora 10.00, Capitala se va afla sub influența unui val de căldură persistent, cu temperaturi foarte ridicate atât ziua, cât și noaptea.

Luni, temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 34 de grade, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de 19 până la 20 de grade, iar în zona periurbană temperaturile vor coborî până la aproximativ 17 grade.

Marți, căldura se va intensifica. Meteorologii estimează maxime de 36 până la 37 de grade, iar disconfortul termic va deveni accentuat, deoarece indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Și în această noapte sunt așteptate temperaturi de 19 până la 20 de grade.

Miercuri, valul de căldură va rămâne intens și persistent. În Capitală se vor înregistra aproximativ 37 de grade, iar temperatura din timpul nopții va oscila între 18 și 21 de grade.

Joi, vremea va deveni și mai fierbinte. Meteorologii prognozează temperaturi maxime de 37 până la 38 de grade, în timp ce minimele vor rămâne între 19 și 22 de grade, ceea ce înseamnă o nouă noapte tropicală.

Pe întreaga perioadă, cerul va fi variabil, cu intervale senine în timpul nopții și dimineții, iar vântul va sufla slab până la moderat.

În intervalul 3 august, ora 10.00, până pe 7 august, ora 10.00, pentru municipiul București este în vigoare o informare meteorologică privind valul de căldură, canicula, temperaturile extreme, disconfortul termic și nopțile tropicale.

De asemenea, în perioada 4 august, ora 10.00, până pe 5 august, ora 10.00, Capitala se va afla sub o atenționare meteorologică pentru val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.

Meteorologii precizează că prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor meteo, inclusiv prin emiterea unor avertizări de tip nowcasting, dacă situația o va impune.